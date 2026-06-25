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Eventi | 25 giugno 2026, 09:15

Passeggiata alla riscoperta della valle di Sasso, oltre 200 partecipanti alla 29esima edizione di "Andandu" (Foto)

Daniele Verardo conclude il percorso per primo

Passeggiata alla riscoperta della valle di Sasso, oltre 200 partecipanti alla 29esima edizione di &quot;Andandu&quot; (Foto)

Una passeggiata alla riscoperta della valle di Sasso. In tanti, oltre 200 persone, hanno preso parte, domenica scorsa, alla 29esima edizione di "Andandu".

I partecipanti all'evento, proposto dalla Pro Loco Sasso con il patrocinio della città di Bordighera, sono partiti da Sasso e, dopo aver raggiunto Seborga, il Passo del Ronco, Montenero, Lotti e Fraite, sono tornati nella frazione di Bordighera fermandosi nei vari punti ristoro lungo il tragitto.

Alla fine della passeggiata è stato offerto il pranzo ai partecipanti dalla Pro Loco a Sasso. Verardo Daniele è stato il primo a concludere il percorso in un'ora, venti minuti e sedici secondi. Dopo di lui sono giunti Maceri Gerson, che ha percorso il tragitto in un'ora e ventotto minuti, e Massimiliano Galeotti, che ha completato il percorso in un'ora e trenta minuti.

Elisa Colli

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