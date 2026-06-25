Passeggiata alla riscoperta della valle di Sasso, oltre 200 partecipanti alla 29esima edizione di "Andandu" (Foto)

I partecipanti all'evento, proposto dalla Pro Loco Sasso con il patrocinio della città di Bordighera, sono partiti da Sasso e, dopo aver raggiunto Seborga, il Passo del Ronco, Montenero, Lotti e Fraite, sono tornati nella frazione di Bordighera fermandosi nei vari punti ristoro lungo il tragitto.

Alla fine della passeggiata è stato offerto il pranzo ai partecipanti dalla Pro Loco a Sasso. Verardo Daniele è stato il primo a concludere il percorso in un'ora, venti minuti e sedici secondi. Dopo di lui sono giunti Maceri Gerson, che ha percorso il tragitto in un'ora e ventotto minuti, e Massimiliano Galeotti, che ha completato il percorso in un'ora e trenta minuti.