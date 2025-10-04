Opere e artigianato, Ventimiglia inaugura la mostra collettiva dell’associazione Venti d'Arte (Foto e video)

Ventimiglia inaugura la mostra collettiva dell’associazione Venti d'Arte allestita nel chiostro di Sant'Agostino alla presenza di artisti, associazioni e cittadini.

L'esposizione dedicata all’arte e all’artigianato ha preso ufficialmente il via oggi pomeriggio. Le originali e differenti opere si potranno ammirare anche domani, domenica 5 ottobre, dalle 10 alle 18. "Venti d'Arte vuole essere una casa per gli artisti, per i curiosi, per chi cerca ispirazione e per chi vuole condividerla. Il nostro obiettivo, infatti, è proprio quello di creare uno spazio dove l'arte non ha confini, dove ogni voce può trovare ascolto, ogni mano può creare e ogni idea può germogliare" - spiega il direttivo dell'associazione Venti d'Arte - "Abbiamo, perciò, organizzato una mostra di arte e artigianato per dare la possibilità ad artisti e artigiani di mostrare la loro arte e di farsi conoscere. Avevamo pensato di proporre una mostra personale ma alla fine abbiamo scelto una mostra collettiva per attrare più persone e soddisfare i diversi gusti".

Gli artisti in mostra sono Amalberti Manuela, Campagna Noemi, Camurati Isabella, Carli Filipa, Ciencia Lorenza, Cucinotta Fausta, De Villa Matteo, Di Stefano Eleonora, Gati Simone, Goffredo Salvatore, Pellegrino Angelica, Pescina Maria Rosaria, Lara e Marta di Atelier Marlè, Gaia e Maila di Amigurumi. L'inaugurazione si è chiusa con un piccolo rinfresco.