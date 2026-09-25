Arte e mare, "Oltremare" di Giancarlo Mazzoni e Pino Venditti in mostra a Ventimiglia (Foto)

Arte e mare a Ventimiglia. Domenica 4 ottobre alle 16.30 presso il centro culturale San Francesco nel centro storico si terrà il vernissage di "Oltremare" di Giancarlo Mazzoni e Pino Venditti.

Cittadini e non potranno ammirare quadri, sculture e visioni del mare realizzati dai due artisti. Giancarlo Mazzoni è noto in zona per aver donato a Bordighera "Dave", la scultura a forma di coda di capodoglio che è stata collocata nella rotonda dell’ex Bel Sit, mentre Pino Venditti, nato a Ventimiglia nel 1953, ha partecipato nel corso degli anni a numerose mostre collettive e personali.

Un evento proposto da Fidapa BPW Sanremo-Ventimiglia con il patrocinio del comune di Ventimiglia.