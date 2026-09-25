Sanremo, al bar OltreOltrelaqua si inaugura la mostra fotografica "Lavanda Weekend"

Sabato 26 settembre, a partire dalle ore 19:00, il bar OltreOltrelaqua di corso Orazio Raimondo 95 a Sanremo ospiterà l'inaugurazione della mostra fotografica intitolata "Lavanda Weekend".
L'esposizione raccoglie gli scatti realizzati dai fotografi Manuela Martorana e Giacomo Sottocasa, con la cura organizzativa di Gianni Bellanca.
Le fotografie in mostra ritraggono i paesaggi di Valensole, in Provenza, immortalando le distese di lavanda in fiore nel momento della loro massima fioritura estiva.
L'obiettivo del progetto artistico è quello di restituire al pubblico le suggestioni visive ed emotive di questo territorio, caratterizzato da toni cromatici accesi, dalla delicatezza dei fiori e da una diffusa sensazione di tranquillità.
"Lavanda Weekend" si presenta come un itinerario visivo pensato per far viaggiare lo spettatore attraverso le atmosfere e le sfumature della campagna francese. Le opere fotografiche rimarranno liberamente accessibili e visibili ai clienti del locale per una durata di due mesi, negli orari di apertura ordinari del bar.