Bordighera Cup, torna la Regata della Gallinara: due giorni di vela, sport e promozione del territorio

La Bordighera Cup – Regata della Gallinara torna per la sua seconda edizione con l'obiettivo di confermarsi tra gli appuntamenti velici più attesi della Riviera ligure. Dopo il successo dello scorso anno, la manifestazione unirà ancora una volta sport, passione e valorizzazione del territorio, coinvolgendo equipaggi provenienti dall'Italia e dall'estero.

L'evento si svilupperà nell'arco di due giornate. La partenza è fissata per sabato 27 giugno nelle acque antistanti Bordighera, mentre l'arrivo è previsto domenica davanti al porto cittadino, dove si svolgerà anche la cerimonia di premiazione. Ad aprire ufficialmente il fine settimana sarà la festa inaugurale di venerdì sera, accompagnata dalla presentazione della manifestazione nella sede dello Yacht Club Bordighera, all'interno del porto turistico.

Saranno una trentina gli equipaggi al via, pronti a confrontarsi lungo un percorso tra i più affascinanti del Mar Ligure, caratterizzato dal passaggio attorno all'Isola Gallinara. Una regata offshore che richiederà tecnica, strategia e resistenza, mettendo alla prova le capacità degli equipaggi per tutta la navigazione. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Bordighera ed è organizzata in collaborazione con lo Yacht Club Bordighera e con le associazioni del territorio, che già nella prima edizione avevano contribuito a trasformare la competizione in una grande festa del mare aperta alla città.

La Bordighera Cup nasce con un duplice obiettivo: promuovere la tradizione marinara del Ponente ligure e avvicinare un pubblico sempre più ampio, soprattutto i più giovani, al mondo della vela. Un progetto che, nella passata edizione, ha raccolto un'ampia partecipazione da parte di atleti, appassionati e cittadini. Anche il materiale promozionale dell'edizione 2026 richiama lo spirito della manifestazione attraverso gli slogan "Vento, passione, mare" e "Passione, strategia, resistenza. Solo i migliori diventano leggenda", accompagnati dal Trofeo Giuseppe Statari, simbolo della competizione.

Con questa seconda edizione, Bordighera punta a consolidare il proprio legame con il mare e con la vela, trasformando un evento sportivo in un'importante occasione di aggregazione e promozione turistica, con l'ambizione di rendere la Bordighera Cup un appuntamento fisso del calendario velico internazionale.