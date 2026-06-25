Riva Ligure accende l'estate: oltre due mesi di eventi tra musica, cultura e spettacolo. Benza: "Il paese diventa un villaggio vacanza"

Sessanta giorni di appuntamenti, un evento dopo l'altro, per far vivere Riva Ligure ogni sera. È questa la filosofia che accompagna il cartellone dell'Estate 2026, presentato dall'Amministrazione comunale attraverso l'Assessorato al Turismo e Manifestazioni, che conferma una formula ormai consolidata e capace, negli ultimi anni, di richiamare migliaia di persone tra residenti, turisti e visitatori.

L'obiettivo è chiaro: rendere il paese una destinazione sempre più attrattiva, dove chi sceglie di trascorrere le vacanze possa trovare ogni sera un'occasione diversa per uscire, divertirsi e vivere il territorio. Un programma diffuso che coinvolgerà piazze, vie e lungomare, alternando musica dal vivo, teatro, cultura, intrattenimento per famiglie, street food, spettacoli pirotecnici, serate danzanti e incontri con protagonisti del panorama nazionale.

Luglio prenderà il via con una serie di appuntamenti che spaziano dalla musica italiana agli spettacoli teatrali, passando per il ballo liscio, i concerti live e gli eventi dedicati ai più piccoli della rassegna "Bim Bum Bam". Tra gli ospiti di maggior rilievo figurano il giornalista e scrittore Bruno Gambarotta, il politologo Alessandro Orsini, il generale Roberto Vannacci, Alessandro Di Battista, Luca Gualtieri e Marco Carena, protagonisti degli incontri della rassegna culturale "Sale in Zucca". Non mancheranno poi il Carnevale estivo "Western Mania", il Riva Comics & Games, la Notte Bianca dei Bambini e lo spettacolo pirotecnico della Festa della Bandiera Blu, oltre a numerosi concerti, serate karaoke e tributi musicali.

Anche agosto manterrà lo stesso ritmo, con la Festa del Mare e il tradizionale spettacolo di fuochi d'artificio, la Notte del Wrestling, il Riva Beach Party, due serate dedicate allo street food, il Festival Organistico Internazionale, nuovi appuntamenti della rassegna "Bim Bum Bam", incontri culturali, teatro, ballo liscio e concerti che accompagneranno il pubblico fino alla fine del mese.

L'Amministrazione ha scelto di riproporre una struttura ormai collaudata, frutto dei risultati ottenuti negli ultimi anni e dell'apprezzamento dimostrato da residenti e turisti. "Abbiamo fatto una cosa semplice, ma concreta: abbiamo costruito un'estate piena di appuntamenti – commenta il sindaco Giorgio Giuffra –. Lo abbiamo fatto insieme alle associazioni, ai volontari, agli operatori del territorio e soprattutto grazie al lavoro serio e quotidiano del vicesindaco con delega al Turismo Francesco Benza. Le cose non nascono per caso: si organizzano, si progettano e si costruiscono giorno dopo giorno."

Per il primo cittadino il calendario rappresenta il risultato di un importante lavoro collettivo: "Abbiamo pensato a un programma per tutte le età, con un'attenzione particolare alla nostra identità. Tornano gli eventi musicali, gli incontri culturali, il teatro, le iniziative per i bambini e ci sono anche alcune novità che speriamo possano diventare nuove tradizioni. Ora chiediamo soltanto una cosa: partecipate, vivete Riva Ligure con entusiasmo e raccontatela anche a chi viene da fuori. Una comunità è viva quando si vede, si ascolta e si condivide."

Sulla stessa linea il vicesindaco e assessore al Turismo Francesco Benza, che sottolinea il valore strategico del cartellone estivo. "Anche quest'anno abbiamo lavorato per costruire un calendario ampio, equilibrato e capace di coinvolgere tutta la comunità. La scelta di confermare una struttura ormai consolidata nasce dai risultati degli anni passati: gli eventi hanno animato il paese e rappresentano un importante elemento di attrattività turistica."

L'obiettivo, aggiunge Benza, è quello di fare di Riva Ligure "un vero villaggio vacanza a cielo aperto, dove residenti e turisti possano trovare ogni sera un'occasione per divertirsi, incontrarsi e vivere il territorio. Dietro questo programma c'è un grande lavoro che coinvolge uffici comunali, associazioni, operatori turistici, artisti e volontari. Investire negli eventi significa investire nella qualità dell'accoglienza, sostenere le attività economiche locali e promuovere l'immagine di Riva Ligure. L'estate rappresenta il momento più importante per il turismo e siamo convinti che un calendario così ricco contribuirà a rendere la nostra località ancora più attrattiva."

Con oltre sessanta giorni di appuntamenti consecutivi, Riva Ligure punta così a confermare un modello ormai riconoscibile: un paese che, durante l'estate, si trasforma in un grande palcoscenico all'aperto, dove musica, cultura, spettacolo e convivialità diventano parte integrante dell'esperienza di chi sceglie di trascorrere qui le proprie vacanze.