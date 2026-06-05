Un finale d'anno da Nobel per la scuola primaria "Gigi Ghirotti" di Bussana: la recita si è svolta a Villa Nobel

Un finale d'anno scolastico che difficilmente dimenticheranno. Nella giornata di ieri 4 giugno , gli alunni delle classi terza e quarta della scuola primaria "Gigi Ghirotti" di Bussana hanno vissuto un'esperienza straordinaria, coronando un percorso didattico che li ha accompagnati per tutto l'anno.

L'iniziativa si è inserita nell'ambito delle attività promosse dall'Istituto Comprensivo Sanremo Levante che, come ogni anno, dedica una settimana all'Educazione Civica per approfondire tematiche di particolare rilevanza. Per l'anno scolastico appena concluso il tema scelto è stato "Sanremo e dintorni"; per questo motivo le classi di Bussana hanno concentrato il proprio lavoro su Villa Nobel e sulla sua affascinante storia, approfondendo la figura di Alfred Nobel e l'eredità dei prestigiosi premi che portano il suo nome.

Sotto la guida delle insegnanti Mariangela Giordano, Veronica Giordano, Manuela Valletta e Stefania Peluso, i bambini hanno intrapreso un percorso tra scienza, letteratura e valori di pace. In vista della recita finale, l'idea iniziale delle docenti era quella di richiedere alla segreteria di Villa Nobel alcuni materiali utili per contestualizzare la scenografia all'interno della scuola. Tuttavia, il Console Gian Maria Leto, colpito dall'interesse e dall'entusiasmo degli alunni, ha rivolto loro un invito davvero speciale: realizzare lo spettacolo direttamente negli spazi della Villa.

La proposta è stata accolta con grande entusiasmo dai piccoli studenti che, per l'occasione, hanno scritto una canzone dedicata ad Alfred Nobel e si sono esibiti con canti, balli e momenti di recitazione nelle sale e nei giardini che un tempo furono la dimora dello scienziato svedese.

All'evento ha partecipato una numerosa rappresentanza delle famiglie, che ha condiviso con emozione questo significativo momento di crescita e di festa. Insegnanti e genitori hanno espresso un sentito ringraziamento al Console Gian Maria Leto, alla signora Romina e a Vittoria per la calorosa accoglienza e la disponibilità dimostrate.

Hanno voluto testimoniare la loro vicinanza alla scuola anche l'assessore al Turismo del Comune di Sanremo, Alessandro Sindoni, ex alunno della scuola di Bussana e particolarmente legato al plesso, l'assessore all’ambiente Ester Moscato e l'insegnante fiduciaria del plesso Simonetta Adolfo.

Una bellissima esperienza che ha saputo coniugare scuola, cultura e territorio, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità e regalando ai cittadini di domani un ricordo destinato a rimanere nel tempo.