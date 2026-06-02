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Scuola | 02 giugno 2026, 09:58

Basket, l'Istituto Comprensivo Bordighera sul podio al Torneo Ravano

La classe V della scuola primaria Maria Primina si piazza al secondo posto

Basket, l'Istituto Comprensivo Bordighera sul podio al Torneo Ravano

L'I.C. Bordighera sul podio al Torneo Ravano di basket, una delle manifestazioni sportive giovanili più sentite e partecipate nella nostra regione. La classe V della scuola primaria Maria Primina si è, infatti, piazzata al secondo posto alla fase finale del torneo di basket che si è svolta a Genova.

"La squadra di giovani atleti ha conquistato un meritatissimo secondo posto" - fanno sapere dall'istituto comprensivo Bordighera - "Il percorso che ha condotto al podio è iniziato ai primi di maggio con le fasi preliminari, che si sono svolte direttamente all'interno della scuola. Fondamentale è stato il supporto dei tecnici della società sportiva Ranabò, che ha fornito assistenza tecnica per la preparazione dei giovani cestisti".

"La squadra bordigotta si è distinta in campo per la sua grinta, determinazione e voglia di vincere ma, soprattutto, per aver giocato sempre all'insegna del fair play, un valore fondamentale che l’I. C. Bordighera si impegna a trasmettere ai propri alunni" - sottolineano dalla scuola - "Questo secondo posto al torneo Ravano non è solo un successo sportivo ma un'ulteriore conferma dell'impegno e della qualità dell'offerta formativa dell'istituto". 

"Esprimo le più sincere congratulazioni agli alunni della classe quinta per l’eccellente secondo posto ottenuto al Torneo Ravano" - dice il dirigente scolastico Tiziana Montemarani - "Un traguardo che testimonia spirito di squadra e capacità di mettersi in gioco con entusiasmo e correttezza". 

Elisa Colli

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