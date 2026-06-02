Basket, l'Istituto Comprensivo Bordighera sul podio al Torneo Ravano

L'I.C. Bordighera sul podio al Torneo Ravano di basket, una delle manifestazioni sportive giovanili più sentite e partecipate nella nostra regione. La classe V della scuola primaria Maria Primina si è, infatti, piazzata al secondo posto alla fase finale del torneo di basket che si è svolta a Genova.

"La squadra di giovani atleti ha conquistato un meritatissimo secondo posto" - fanno sapere dall'istituto comprensivo Bordighera - "Il percorso che ha condotto al podio è iniziato ai primi di maggio con le fasi preliminari, che si sono svolte direttamente all'interno della scuola. Fondamentale è stato il supporto dei tecnici della società sportiva Ranabò, che ha fornito assistenza tecnica per la preparazione dei giovani cestisti".

"La squadra bordigotta si è distinta in campo per la sua grinta, determinazione e voglia di vincere ma, soprattutto, per aver giocato sempre all'insegna del fair play, un valore fondamentale che l’I. C. Bordighera si impegna a trasmettere ai propri alunni" - sottolineano dalla scuola - "Questo secondo posto al torneo Ravano non è solo un successo sportivo ma un'ulteriore conferma dell'impegno e della qualità dell'offerta formativa dell'istituto".

"Esprimo le più sincere congratulazioni agli alunni della classe quinta per l’eccellente secondo posto ottenuto al Torneo Ravano" - dice il dirigente scolastico Tiziana Montemarani - "Un traguardo che testimonia spirito di squadra e capacità di mettersi in gioco con entusiasmo e correttezza".