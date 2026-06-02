Il Colombo di Sanremo coltiva talenti: studenti premiati tra musica, scrittura e letteratura (Foto)

Il talento letterario cresce anche tra banchi, laboratori e indirizzi tecnico-scientifici. All’IIS “Cristoforo Colombo” di Sanremo gli studenti non si distinguono solo nelle discipline d’indirizzo: negli ultimi mesi hanno conquistato premi, podi e pubblicazioni in diversi concorsi dedicati alla scrittura, alla musica e alla creatività.

Tra i risultati più significativi figura il contest “Storie in musica”, promosso dalla rete di scopo “Trust in Teens”, dedicato ai temi del disagio giovanile e del bullismo attraverso il linguaggio musicale. A conquistare il podio è stata la classe 4A ITAI del Colombo con il brano “Non è così semplice”, prodotto in maniera artigianale dagli studenti ma capace di colpire la giuria per autenticità e intensità espressiva.

La premiazione si è svolta il 15 maggio al Palafiori di Sanremo, nell’ambito dell’iniziativa organizzata dall’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante. Nella categoria “Scuole secondarie di secondo grado – Storie in musica”, il Colombo è comparso tra i finalisti insieme ad altri istituti liguri e nazionali. Referente del progetto la docente di Lettere Manuela Di Francesco.

Un altro riconoscimento è arrivato da Torino, dove un gruppo di studenti delle classi V Moda e V AFM Esabac si è aggiudicato il primo premio per il miglior lavoro di gruppo nel concorso “Una voce dal Novecento: Natalia Ginzburg – Premio Lions Nizza Canelli”, progetto del PTOF dedicato alla valorizzazione delle eccellenze.

Gli studenti premiati sono Sophie Saccheri, Zlata Didora, Asia Di Pietro, Sabrina Di Marco, Azzurra Orefice, Aya El Mahi e Leo Boukhovets. Il lavoro premiato è stato la realizzazione di una prefazione inedita alla raccolta “Le piccole virtù” di Natalia Ginzburg.

La cerimonia conclusiva si è tenuta il 30 maggio presso il Polo del Novecento di Torino. A seguire il gruppo nel percorso è stata la docente di Lettere Tania Laigueglia, referente del progetto e supporto degli studenti nella preparazione del lavoro.

Successo anche per due studentesse del Colombo al concorso letterario “Nuovi Talenti”, organizzato dal Servizio Cultura del Comune di Ospedaletti nell’ambito de “Il Piccolo Festival”, in collaborazione con Antea Edizioni.

El Alami Malak della classe 3B LSA, con il racconto “L’ombra sul camino”, ed Esther Isabelle Bianchi della 2 CAT, con “A Silvia”, entrambe seguite dalla docente di Lettere Veronica Senatore, figurano tra i 19 vincitori ex aequo del concorso e hanno visto i propri racconti pubblicati nell’antologia ufficiale realizzata da Antea Edizioni.

La cerimonia di premiazione si è svolta il 31 maggio a “La Piccola”, ex scalo merci di Ospedaletti, dove le giovani autrici hanno ricevuto il riconoscimento insieme agli altri vincitori dell’iniziativa dedicata al genere giallo-thriller e promossa nel cinquantesimo anniversario della morte di Agatha Christie.

Come spiegano gli organizzatori nella presentazione del volume, i giovani partecipanti “non hanno scritto un semplice omaggio al passato, ma hanno instaurato un dialogo vivo con la grande tradizione del giallo, reinterpretandola con una voce fresca, personale e contemporanea”.

I racconti sono stati selezionati da una giuria composta dagli scrittori Michela Terrile, Orso Tosco, Fulvio Rombo e Leonardo Massabò, insieme ai lettori dei gruppi “Tra le Righe” di Ospedaletti e “La Compagnia del Libro” di Bordighera.

"Queste esperienze hanno un forte valore formativo – sottolinea la dirigente scolastica Lucia Jacona – perché insegnano a documentarsi, leggere con attenzione, selezionare idee e confrontarsi con la disciplina del testo. Sono percorsi di scrittura che allenano il pensiero critico, abituano alla responsabilità della firma ed educano a considerare i giudizi esterni come occasioni per migliorare".