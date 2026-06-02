Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Vallecrosia al Mare agli Stati Generali della Partecipazione 2026 (Foto)

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Vallecrosia al Mare partecipa agli Stati Generali della Partecipazione 2026.

"Un’importante occasione di confronto, dialogo e crescita dedicata ai giovani e al loro ruolo attivo nella società" - commenta l'Amministrazione Perri - "Accompagnati dalle insegnanti e dall’assessore alla Cultura Rosella Muratore, i nostri ragazzi hanno rappresentato con entusiasmo la comunità vallecrosina portando idee, proposte e uno sguardo concreto sul futuro del territorio".

"Una giornata intensa e ricca di stimoli che conferma quanto sia importante coinvolgere le nuove generazioni nei percorsi di cittadinanza attiva e partecipazione" - sottolinea l'Amministrazione comunale - "Complimenti ai componenti del CCR per l’impegno, la serietà e l’energia dimostrata. Il futuro passa anche dalla vostra voce".