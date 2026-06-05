Cultura della legalità, Vallecrosia al Mare pianta l'albero di Falcone (Foto)

Vallecrosia al Mare pianta l'albero di Falcone. La cerimonia è avvenuta, lo scorso 20 maggio, alla presenza di autorità civili e militari, degli studenti e di Libera.

L'Amministrazione comunale ha, infatti, partecipato con orgoglio alla giornata dedicata alla cultura della legalità, promossa dall’associazione Libera insieme all’Istituto Scolastico Andrea Doria. "Un momento di grande valore educativo e civile, culminato con la piantumazione dell’albero di Falcone da parte dell’Arma dei carabinieri, simbolo di memoria, giustizia e impegno contro tutte le mafie" - dice l'Amministrazione Perri - "L’albero, nato dalle talee del celebre ficus che cresce davanti alla casa del giudice Giovanni Falcone a Palermo, rappresenta un messaggio forte soprattutto per le nuove generazioni: coltivare la legalità significa costruire un futuro migliore per tutta la comunità".

Per l'occasione erano presenti il sindaco Fabio Perri, il vicesindaco Cristian Quesada, l’assessore alla Cultura Rosella Muratore e l’assessore Deborah Mognol. "Un sentito ringraziamento va all’associazione Libera, all’Istituto Andrea Doria, ai carabinieri e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa importante giornata di memoria, educazione e partecipazione civica, ma soprattutto ai ragazzi e alle loro insegnanti per aver partecipato attivamente".