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Attualità | 05 giugno 2026, 08:49

Cultura della legalità, Vallecrosia al Mare pianta l'albero di Falcone (Foto)

"Coltivare la legalità significa costruire un futuro migliore per tutta la comunità", dice l'Amministrazione Perri

Cultura della legalità, Vallecrosia al Mare pianta l'albero di Falcone (Foto)

Vallecrosia al Mare pianta l'albero di Falcone. La cerimonia è avvenuta, lo scorso 20 maggio, alla presenza di autorità civili e militari, degli studenti e di Libera.

L'Amministrazione comunale ha, infatti, partecipato con orgoglio alla giornata dedicata alla cultura della legalità, promossa dall’associazione Libera insieme all’Istituto Scolastico Andrea Doria. "Un momento di grande valore educativo e civile, culminato con la piantumazione dell’albero di Falcone da parte dell’Arma dei carabinieri, simbolo di memoria, giustizia e impegno contro tutte le mafie" - dice l'Amministrazione Perri - "L’albero, nato dalle talee del celebre ficus che cresce davanti alla casa del giudice Giovanni Falcone a Palermo, rappresenta un messaggio forte soprattutto per le nuove generazioni: coltivare la legalità significa costruire un futuro migliore per tutta la comunità".

Per l'occasione erano presenti il sindaco Fabio Perri, il vicesindaco Cristian Quesada, l’assessore alla Cultura Rosella Muratore e l’assessore Deborah Mognol. "Un sentito ringraziamento va all’associazione Libera, all’Istituto Andrea Doria, ai carabinieri e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa importante giornata di memoria, educazione e partecipazione civica, ma soprattutto ai ragazzi e alle loro insegnanti per aver partecipato attivamente".

Elisa Colli

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