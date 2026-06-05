Sanremo: scuola dell'infanzia di Poggio, Fratelli d'Italia "No alla chiusura di una sezione, a rischio qualità e servizi"

Il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia del Comune di Sanremo ha presentato un'interpellanza per chiedere chiarimenti sulla paventata chiusura di una delle due sezioni della scuola dell'infanzia di Poggio, una prospettiva che, secondo i consiglieri comunali Antonino Consiglio ed Elisa Balestra, rischierebbe di avere conseguenze significative sia sul piano organizzativo che su quello didattico. Nell'atto, i due consiglieri ricordano come sia compito degli amministratori locali vigilare sui servizi essenziali del territorio e tutelare i presidi scolastici delle frazioni. Le preoccupazioni nascono dalle segnalazioni ricevute da diversi genitori, allarmati dalla possibile riduzione delle sezioni attive nel plesso di Poggio a partire dal prossimo anno scolastico.

Pur riconoscendo che la definizione degli organici e delle sezioni scolastiche non rientra direttamente nelle competenze del Comune, Fratelli d'Italia sottolinea la necessità che l'Amministrazione eserciti con forza il proprio ruolo politico e istituzionale nei confronti degli enti competenti. Secondo quanto evidenziato nell'interpellanza, la scuola dell'infanzia di Poggio rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale, tanto da essere definita "un vero e proprio gioiellino del sistema scolastico locale", grazie alla qualità dell'offerta educativa, alla cura della struttura e al forte radicamento nel tessuto sociale della frazione.

I consiglieri esprimono particolare preoccupazione per le possibili ripercussioni sulle famiglie. La riduzione a un'unica sezione potrebbe infatti comportare l'impossibilità di accogliere tutte le domande di iscrizione, con il rischio concreto di creare liste d'attesa e costringere alcune famiglie a cercare soluzioni alternative fuori dal territorio. Nell'interpellanza viene inoltre sottolineato come il calo delle iscrizioni registrato nell'ultimo anno sarebbe da considerarsi un fenomeno temporaneo, determinato da un numero particolarmente elevato di bambini passati alla scuola primaria rispetto ai nuovi ingressi. Una situazione che, secondo i firmatari, non giustificherebbe una scelta strutturale come la soppressione di una sezione.

Ma l'aspetto ritenuto più critico riguarda la qualità dell'offerta educativa. Attualmente, pur essendo presenti bambini di età diverse, le due sezioni consentono di organizzare attività e laboratori suddivisi per fasce d'età, garantendo percorsi specifici e una migliore continuità pedagogica. Con una sola sezione, sostengono Consiglio e Balestra, "Verrebbe meno ogni flessibilità organizzativa, costringendo tutti i bambini a operare stabilmente in un unico gruppo eterogeneo. Una situazione che, a loro avviso, rischierebbe di penalizzare l'apprendimento, lo sviluppo psicomotorio e le attività dedicate ai bambini prossimi all'ingresso nella scuola primaria".

Con l'interpellanza, Fratelli d'Italia chiede quindi al Sindaco e all'assessore competente di chiarire se la chiusura della sezione sia effettivamente prevista, come si intenda affrontare l'eventuale creazione di liste d'attesa e quali iniziative politiche e istituzionali il Comune abbia intenzione di intraprendere nei confronti dell'Ufficio Scolastico Regionale e dell'Ambito Territoriale Provinciale. L'obiettivo dichiarato è quello di scongiurare il depotenziamento della scuola dell'infanzia di Poggio, mantenere attivi i due canali educativi esistenti e garantire la piena tutela di un presidio scolastico considerato strategico per la frazione.