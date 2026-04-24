Vallecrosia al Mare fa marcia indietro: annullati i posti auto pubblici riservati a privati sulla Romana

Il Comune fa marcia indietro. Sono stati, infatti, annullati i cinque posteggi riservati alla società Futura snc, situati all’intersezione tra via Don Bosco e via Romana in prossimità del supermercato “Despar”, a Vallecrosia al Mare. Lo stabilisce una nuova ordinanza firmata dal sindaco Fabio Perri.

Il provvedimento annulla così ciò che era stato stabilito dall'ordinanza emessa dal primo cittadino lo scorso 18 agosto che riservava alla società Futura snc cinque posti auto sulla Romana all'angolo con via Don Bosco. In seguito all'interpellanza presentata in consiglio comunale dalla minoranza, a un incontro in Prefettura e alla relazione del comandante della polizia locale di Vallecrosia al Mare, era stata, infatti, richiesta dal segretario generale una relazione tecnico-istruttoria al comandante della polizia locale di Sanremo al fine di garantire una valutazione rispettosa del principio di terzietà.

Viste le conclusioni del comandante della polizia locale di Sanremo, pervenute lo scorso 8 aprile, nelle quali viene sottolineato che "l'ordinanza n. 16 del 18 aprile 2025 sia provvedimento emanato in contrasto al Codice della Strada e pertanto non sanabile", è stata così annullata in autotutela dal sindaco Perri. Il comando della polizia locale dovrà, dunque, adottare le soluzioni tecniche indicate dal comandante della polizia locale del comune di Sanremo nella relazione pervenuta in Comune. La nuova ordinanza dà, dunque, ragione alla minoranza.