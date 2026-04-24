ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
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Politica | 24 aprile 2026, 13:43

Bordighera Viva deposita la lista, il candidato sindaco Carlo La Vigna: "Alternativa solida e credibile" (Foto)

"E' il momento di un cambiamento autentico, non più rinviabile"

Bordighera Viva deposita la lista, il candidato sindaco Carlo La Vigna: &quot;Alternativa solida e credibile&quot; (Foto)

Bordighera Viva deposita la propria lista elettorale a sostegno del candidato sindaco Carlo La Vigna. E' stata ufficialmente depositata oggi, venerdì 24 aprile.

"Si apre ora una fase decisiva per la città: è il momento di un cambiamento autentico, non più rinviabile" - dice il candidato sindaco Carlo La Vigna - "Un’occasione concreta per voltare pagina e costruire insieme una Bordighera più dinamica, efficiente, unita e capace di guardare con determinazione al futuro".

"Bordighera Viva si propone come un’alternativa solida e credibile, pronta a superare logiche sterili, divisioni e approcci che in passato hanno rallentato lo sviluppo della città e che oggi rischiano di ripresentarsi sotto nuove forme solo apparentemente innovative" - mette in risalto La Vigna - "È il tempo di scegliere con chiarezza e responsabilità. Il futuro di Bordighera comincia adesso".

 

Elisa Colli

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