Bordighera Viva deposita la lista, il candidato sindaco Carlo La Vigna: "Alternativa solida e credibile" (Foto)

Bordighera Viva deposita la propria lista elettorale a sostegno del candidato sindaco Carlo La Vigna. E' stata ufficialmente depositata oggi, venerdì 24 aprile.

"Si apre ora una fase decisiva per la città: è il momento di un cambiamento autentico, non più rinviabile" - dice il candidato sindaco Carlo La Vigna - "Un’occasione concreta per voltare pagina e costruire insieme una Bordighera più dinamica, efficiente, unita e capace di guardare con determinazione al futuro".

"Bordighera Viva si propone come un’alternativa solida e credibile, pronta a superare logiche sterili, divisioni e approcci che in passato hanno rallentato lo sviluppo della città e che oggi rischiano di ripresentarsi sotto nuove forme solo apparentemente innovative" - mette in risalto La Vigna - "È il tempo di scegliere con chiarezza e responsabilità. Il futuro di Bordighera comincia adesso".