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Politica | 24 aprile 2026, 13:00

Aggiornamenti urbanistici a Sanremo: antenne e demanio marittimo al centro della Commissione

La seconda commissione del Comune di Sanremo recepisce le novità della L.R. 36/1997 della Liguria: pianificazione delle stazioni radio-televisive e integrazione del PUD nel PUC per una gestione più coordinata della costa di Sanremo

Aggiornamenti urbanistici a Sanremo: antenne e demanio marittimo al centro della Commissione

La seconda commissione del Comune di Sanremo ha approvato gli aggiornamenti alla legge regionale 36/1997 in materia di urbanistica: in particolare, quello che è stato affrontato nel corso della riunione è stata la presa d'atto di due variazioni riguardanti la pianificazione degli impianti per stazioni di diffusione radiotelevisiva e telefonia pubblica e l'allineamento alla normativa regionale e comunale delle aree demaniali marittime.

Per quanto riguarda il primo punto, le novità previste dalla nuova normativa regionale sono le seguenti:

  • viene definita una pianificazione comunale delle antenne, con mappa delle aree preferenziali e delle aree sensibili (scuole, ospedali, centri storici, parchi, zone vincolate);
  • si introducono criteri per ridurre l’impatto elettromagnetico, paesaggistico e visivo, favorendo la condivisione degli impianti tra gestori e l’uso di strutture esistenti;
  • si stabilisce l’obbligo di coordinamento annuale con gli operatori telefonici, che devono presentare i piani di sviluppo della rete;
  • vengono uniformate le procedure autorizzative per l’installazione delle stazioni radio base;
  • si prevede monitoraggio e informazione tramite catasto comunale degli impianti e controlli ambientali.

Più articolata invece la questione in merito alle aree demaniali, che deve tenere conto degli importanti avvicendamenti legati alle nuove normative nazionali e alla questione della Bolkenstein, che hanno comportato discussioni accese sull'intero territorio regionale e non solo. In particolare si prevede di integrare nel PUC il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUD), aggiornando la cartografia e le norme delle aree costiere, coordinando urbanistica e concessioni balneari e rafforzando la tutela paesaggistica e ambientale del litorale. Si tratta quindi di un adeguamento tecnico-normativo che rende più coerente e chiara la gestione urbanistica delle spiagge, delle strutture balneari e delle altre aree demaniali.

Elia Folco

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