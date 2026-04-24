Val Nervia, l’assessore regionale Luca Lombardi incontra i Comuni per programmare eventi e valorizzare il territorio

Questa mattina l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi si è recato in Val Nervia dove ha incontrato le amministrazioni comunali di Dolceacqua, Camporosso, Pigna, Castevittorio e Isolabona. Per Dolceacqua ha incontrato il sindaco Fulvio Gazzola e l'assessore Luana Mauro, per Camporosso il sindaco Davide Gibelli e l'assessore Rosella Gastaldo, per Castelvittorio il sindaco Stefano Oddera, per Isolabona il sindaco Andrea Lombardi e i consiglieri Giorgio Trivella Martini, Anna Lupi e Antonio Cossu e per Pigna l'assessore Gloria Buscaglione.

“Abbiamo definito gli eventi che animeranno i prossimi mesi di questo meraviglioso entroterra – ha dichiarato l'assessore Luca Lombardi – e in particolare, con le amministrazioni interessate all'evento che vedrà coinvolto anche il Comune di Rocchetta Nervina, abbiamo parlato dell'edizione 2026 del Val Nervia Jazz Valley: Regione Liguria sostiene questa importante manifestazione con l'attività promozionale di Agenzia InLiguria. I direttori artistici Giuliano Raimondo e Fiorenzo D'Annunzio mi hanno anticipato le novità previste che però sono ancora top secret: posso dire solo che saranno delle serate bellissime all'insegna dell'ottima musica ed altro”.

A Dolceacqua, inoltre, l'assessore Lombardi ha presenziato all'iniziativa 'Missione Salute' con cui la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, rappresentata dal direttore sanitario Stefano Ferlito, ha messo a disposizione un ambulatorio mobile con l'obiettivo di contrastare il fenomeno della non-inclusione sociale e promuovere un servizio di prevenzione e protezione sanitaria gratuito dedicato a tutte le persone che vivono in situazione di marginalità.