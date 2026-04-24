Marco Scajola a Roma per i 50 anni del PPE al Salone delle Fontane: “Valori popolari fondamentali per il futuro dell’Europa” (Foto)

L’assessore regionale Marco Scajola ha preso parte a Roma, presso il Salone delle Fontane, alla manifestazione dedicata ai 50 anni del Partito Popolare Europeo, intitolata “Liberi, Forti e Popolari”. L’iniziativa, promossa da Forza Italia, è stata dedicata alle principali sfide che attendono l’Europa e al ruolo centrale del PPE come grande famiglia politica europea.

Nel corso dell’evento sono stati affrontati temi legati al futuro del continente e alle prospettive di sviluppo dell’Unione Europea, con particolare attenzione al contributo dei valori fondanti del Partito Popolare Europeo.

“Partecipare ai 50 anni del Partito Popolare Europeo significa celebrare una storia politica che ha contribuito in modo decisivo alla costruzione dell’Europa moderna – ha dichiarato l’assessore regionale Marco Scajola –. I valori popolari rappresentano un punto di riferimento fondamentale, tanto più in una fase storica come questa: libertà, responsabilità, solidarietà e attenzione alla persona restano pilastri imprescindibili per affrontare il presente e costruire il futuro. È importante continuare a rafforzare il ruolo dell’Europa come luogo di stabilità, crescita e opportunità, soprattutto per le nuove generazioni. Forza Italia è sempre stata determinante in questo percorso, che continua a portare avanti con serietà e impegno.”