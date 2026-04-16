L’IC Sanremo Centro Levante protagonista a Roma all’evento nazionale contro bullismo e cyberbullismo (foto)

Si è svolto oggi a Roma, 16 aprile 2026, l’evento nazionale “La scuola ferma i bulli – esempi di buone pratiche educative”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e trasmesso anche in diretta streaming. Una giornata di confronto tra istituti provenienti da tutta Italia, dedicata alla condivisione di esperienze concrete per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Tra le scuole selezionate dal Ministero figura l’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante, scelto per la qualità e la coerenza delle attività realizzate negli ultimi anni. Una delegazione dell’istituto ha partecipato all’incontro presso la sede ministeriale, portando l’esperienza maturata con il progetto “Trust_In_Teens”.

Durante la presentazione, la scuola ha illustrato obiettivi, metodologie e risultati del percorso, attraverso contributi audiovisivi e testimonianze dirette degli studenti. Particolare attenzione è stata dedicata alla sostenibilità e alla replicabilità delle azioni, elementi ritenuti fondamentali per una diffusione su scala nazionale. Al termine dell’evento, il Ministero ha annunciato che tutta la documentazione relativa alle buone pratiche sarà pubblicata in una sezione dedicata del sito istituzionale, così da favorire la condivisione dei modelli educativi più efficaci.

La delegazione dell’IC Sanremo Centro Levante ha inoltre incontrato il Ministro Giuseppe Valditara, che ha ribadito l’importanza di un impegno costante e condiviso tra scuola, famiglie e territorio per prevenire fenomeni che incidono profondamente sul benessere degli studenti. Dalle testimonianze raccolte è emerso un messaggio unanime: la lotta al bullismo richiede un’azione sistemica, basata su competenze educative, ascolto e corresponsabilità. Per l’istituto sanremese, la partecipazione all’evento rappresenta un riconoscimento significativo del lavoro svolto nel triennio, un incoraggiamento a proseguire nella costruzione di ambienti scolastici inclusivi e sicuri.

Un ringraziamento è stato rivolto alla Dirigente Scolastica, alla docente referente per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, all’Animatore Digitale, agli studenti, ai docenti, al personale ATA, ai genitori e agli istituti della rete provinciale. Un riconoscimento speciale è stato dedicato al prof. Andrea Cartotto, per la collaborazione e la condivisione di intenti che hanno arricchito l’intero percorso.