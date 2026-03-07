Giochi Matematici del Mediterraneo, premiati a Sanremo i finalisti dell’Area Ponente (foto)

Si è svolta ieri pomeriggio presso l’IC Sanremo Centro Levante la premiazione dei finalisti di Area dei Giochi Matematici del Mediterraneo che ha visto coinvolti gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria e gli alunni delle classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado delle scuole I.C. Sanremo Centro Levante, I.C. N.1 Biancheri di Ventimiglia, I.C. Bordighera.

Ecco i finalisti che accederanno alla Finale Nazionale che si svolgerà presso l’Università degli Studi di Palermo domenica 3 maggio, suddivisi per categoria:

- Categoria P3, 1° classificato, Filippo G.., I.C. “Bordighera”;

- Categoria P4, 1° classificato, Anna P.C., I.C. “Bordighera”;

- Categoria P5, 1° classificato, Martina A.G., I.C. “Sanremo Centro Levante”;

- Categoria S1, 1° classificato, Manuel G.O., I.C. “Bordighera”;

- Categoria S2, 1° classificato, Elia F., I.C. “Sanremo Centro Levante”;

- Categoria S3, 1° classificato, Lavinia S., I.C. “Bordighera”;

Medaglia di bronzo e argento per

- Categoria P3, 2° classificato Livia B., I.C. “Sanremo Centro Levante”; 3° classificato Leonardo B. IC “Sanremo Centro Levante”;

- Categoria P4, 2°classificato Mattia P.,I.C. “Sanremo Centro Levante”; 3° classificato Astrid A., I.C. “Bordighera”;

- Categoria P5, 2° classificato Letizia C., I.C. “Sanremo Centro Levante”; 3° classificato Tommaso L., I.C. “Bordighera”;

- Categoria S1, 2°classificato Daniel B., I.C. “Bordighera”; 3° classificato Giulio R., I.C. “Bordighera”;

- Categoria S2, 2° classificato Leonardo C.C. IC “N.1 Biancheri” di Ventimiglia; 3° classificato Amir A., I.C. “N.1 Biancheri” di Ventimiglia;

- Categoria S3, 2° classificato Mattia F., I.C. “Bordighera”, ; 3° classificato Valentino T., I.C. “Bordighera”.

La cerimonia è stata presieduta dal Dirigente Scolastico prof.ssa Amalia Catena Fresta, alla presenza dei referenti dei Giochi Matematici delle scuole partecipanti, degli insegnanti e delle famiglie degli studenti.

Un momento particolarmente emozionante per gli studenti e le studentesse coinvolti, che hanno vissuto con entusiasmo la premiazione dopo aver affrontato le diverse prove della competizione. Applausi e grande partecipazione da parte di compagni, insegnanti e famiglie hanno accompagnato la consegna dei riconoscimenti.

Per il quinto anno consecutivo, l’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante, scuola polo territoriale, ha ospitato la Finale di Area dei Giochi Matematici del Mediterraneo iniziativa promossa dall’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica «Alfredo Guido» (A.I.P.M.), confermando l’impegno della scuola nella valorizzazione delle eccellenze e nella diffusione della cultura matematica tra i più giovani.