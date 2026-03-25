Referendum giustizia, Amarella: "Il risultato di Ventimiglia va letto con lucidità e senza trionfalismi"

"Il risultato di Ventimiglia va letto con lucidità e senza trionfalismi. Il centrodestra ottiene una vittoria formale , ma il margine contenuto, appena 1.353 voti, in un contesto istituzionale fortemente sbilanciato a suo favore impone una riflessione seria e non rinviabile" - dice Gabriele Amarella, segretario cittadino di Forza Italia Ventimiglia , commentando il risultato del referendum giustizia.

"Non si tratta di sminuire il risultato ma di riconoscere che, in un territorio dove il centrodestra esprime la larga maggioranza della rappresentanza politica, era legittimo attendersi un consenso ben più ampio" - afferma - " Dobbiamo interrogarci su cosa non abbia funzionato: dalla capacità di coinvolgimento alla chiarezza del messaggio, fino alla compattezza dell’azione politica".

"Le vittorie, per essere solide, devono essere anche convincenti" - sottolinea - "Quando non lo sono, diventano un’occasione per fermarsi, analizzare e ripartire con maggiore consapevolezza. Ignorare questi segnali sarebbe un errore".