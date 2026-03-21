Milano-Sanremo 2026: sfida stellare Van der Poel-Pogacar nella 117ª Classicissima, è partita da Pavia. Rotta su Sanremo (Foto)

È partita questa mattina da Pavia la 117^ Milano-Sanremo presented by Crédit Agricole, organizzata da RCS Sport, una delle corse più attese del calendario internazionale. Dopo 298 km la Classicissima si concluderà in Via Roma a Sanremo, promettendo spettacolo e colpi di scena fino all’ultimo metro. La gara vede protagonista un duello di livello mondiale tra Mathieu Van der Poel, vincitore di due delle ultime tre edizioni, e il campione del mondo Tadej Pogacar, reduce da due terzi posti consecutivi. “È la mia prima occasione per conquistare la Milano-Sanremo – ha dichiarato Pogacar – voglio dare il massimo per questa vittoria storica”, ha aggiunto il campione sloveno. Tra i principali sfidanti pronti a inserirsi nella lotta per il successo figurano Filippo Ganna, Wout Van Aert, Isaac Del Toro, Jasper Philipsen, Tom Pidcock e il rientrante Mads Pedersen. Il gruppo, composto da 175 corridori, è transitato al km 0 alle 10.12.

Il percorso

La corsa parte da Pavia verso nord, raggiunge Milano e la Certosa, per poi percorrere territori nuovi come Sannazzaro de’ Burgondi e Casei Gerola, rientrando poi nel percorso classico a Voghera. Il tracciato si snoda fino a Genova-Voltri, lungo la statale Aurelia, passando per Varazze, Savona, Albenga e Imperia, fino alla sequenza dei Capi Mele, Cervo e Berta. Negli ultimi chilometri, gli atleti affrontano la Cipressa (5,6 km al 4,1%) e il celebre Poggio di Sanremo (3,7 km a meno del 4%), con tornanti e discese tecniche che introducono l’arrivo su Via Roma, dove la curva finale a 750 m immette sul rettilineo conclusivo.

Curiosità e statistiche

Pogacar può conquistare la 110^ vittoria da professionista, traguardo raggiunto l’ultima volta da Peter Sagan nel 2019. L’Italia è la nazione più vincente della Milano-Sanremo con 51 successi, seguita da Belgio (23) e Francia (14). Il più giovane vincitore rimane Eddy Merckx, a 20 anni nel 1966; il più anziano Andrei Tchmil, 36 anni nel 1999. Filippo Turconi è il più giovane partecipante (20 anni), Wout Poels il più anziano (38 anni). Michał Kwiatkowski partecipa per la 13^ volta, record della gara.

Sanremo Women

È intanto partita da Genova la seconda edizione della Sanremo Women presented by Crédit Agricole, prova del calendario UCI Women’s World Tour. La corsa femminile, lunga 156 km, seguirà lo stesso percorso della prova maschile fino all’arrivo in Via Roma a Sanremo, con le iconiche salite della Cipressa e del Poggio decisive per il successo finale. La favorita d’obbligo resta Lorena Wiebes, vincitrice della scorsa edizione, che punta a ripetersi in caso di volata. A sfidarla saranno grandi nomi del ciclismo mondiale come Katarzyna Niewiadoma, Noemi Ruegg, Elisa Balsamo e Lotte Kopecky. Il gruppo, composto da 144 atlete provenienti da 30 Paesi, è transitato al km 0 alle 10.38.

“La Sanremo Women sta crescendo sempre di più, e siamo orgogliosi di offrire alle atlete una vetrina internazionale di livello assoluto”, ha dichiarato un portavoce degli organizzatori di RCS Sport. Tra le curiosità statistiche, la più giovane partecipante è Eleonora Deotto (18 anni), mentre la più anziana è Mavi Garcia (42 anni). La squadra più giovane in gara è Mendelspeck E-Work, con un’età media di 20 anni. Con questa seconda edizione, la Sanremo Women conferma il suo ruolo crescente nel panorama internazionale, puntando i riflettori sulle stelle del ciclismo femminile e sulla storica Classicissima ligure.

Copertura TV

La Milano-Sanremo sarà trasmessa in diretta su RAI Sport, Rai 2, RaiPlay, Eurosport, HBO Max e Discovery+, raggiungendo anche Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Belgio, Svizzera, Sud America, Giappone, Australia, Cina e Russia. Anche la Sanremo Women presented by Crédit Agricole beneficerà di una copertura internazionale simile, sottolineando la crescente rilevanza del ciclismo femminile. In Italia la gara sarà trasmessa in diretta su RAI, HBO Max e Discovery+, mentre in Europa sarà visibile su Eurosport e HBO Max. Nel Regno Unito la copertura sarà affidata a TNT Sports e Discovery+, mentre negli Stati Uniti e in Nord America la diretta sarà disponibile su HBO Max. Il segnale internazionale raggiungerà Canada (FloSports), Belgio (VTM e RTBF), Svizzera (SRG), Danimarca (6'eren), Sud America (DirecTV), America Centrale (ESPN), Bolivia (Sport TV), Giappone (J Sports), Australia (SBS), Cina (Zhibo TV) e Russia (Okko), a testimonianza della dimensione globale della Classicissima.