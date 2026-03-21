Milano-Sanremo Women, trionfa la belga Lotte Kopecky: cadute sulla Cipressa e battaglia decisiva sul Poggio (Foto)

Lo spettacolo della ‘Classicissima di Primavera’ è stato anticipato dalla ‘Milano-Sanremo’ women, che ha visto le donne sfidarsi sulle asperità del finale della gara, con il Poggio già invaso dagli appassionati, pronti ad accogliere anche gli uomini, ancora lontani dalla città dei fiori. La battaglia era già iniziata sulla Cipressa, dove si è però registrata una caduta, dove sono rimaste coinvolte diverse atlete. Ad avere la peggio l’italiana Debora Silvestri, che ha fatto un volo sottostrada di quasi due metri. E' stata portata in ospedale per accertamenti ma, secondo le notizie che arrivano da radiocorsa, le sue condizioni sono buone.

La gara è poi proseguita con la classica salita del Poggio, che ha portato in cima cinque battistrada, poi riuscite ad arrivare al traguardo, lasciando dietro il gruppo. Alla fine, sul traguardo di via Roma, l’ha spuntata la belga 31enne Lotte Kopecky che ha battuto in volata la svizzera Noemi Ruëgg, davanti all’italiana Eleonora Gasparrini, giunta terza. La Kopecky succede all’olandese Lorena Wiebes, vincitrice dell’edizione 2025, la prima della serie.

La classifica delle prime cinque:

1 - Lotte Kopecky (Team SD Worx - Protime) - 156 km in 3h47'17" alla media di 41.182 km/h

2 - Noemi Ruegg (EF Education - Oatly) s.t.

3 - Eleonora Gasparrini (UAE Team ADQ) s.t.

4 - Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech) s.t.

5 - Dominika Wlodarczyk (UAE Team ADQ) s.t.

Pochi secondi dopo aver tagliato il traguardo, la vincitrice della 2a Sanremo Women presented by Crédit Agricole, Lotte Kopecky, ha dichiarato: "È una vittoria davvero speciale. Ho avuto un grande supporto da parte delle mie compagne di squadra dall’inizio alla fine e ci siamo prese la responsabilità di condurre il gruppo per tutta la gara. Ero molto felice di essere davanti sul Poggio: sapevo che con un buon vantaggio saremmo potute arrivare fino a Sanremo. In volata sono riuscita a finalizzare il lavoro di tutto il team, e di questo sono contentissima".

La vincitrice della Sanremo Women presented by Crédit Agricole, Lotte Kopecky, ha dichiarato in conferenza stampa: "Per me significa tantissimo vincere la Sanremo Women, soprattutto dopo l’anno scorso quando non tutto è andato come volevo. E' qualcosa di enorme, una corsa con una storia incredibile! Sulla Cipressa ero un po’ troppo indietro e ho dovuto lottare nel gruppo. Sul Poggio aspettavo che fosse qualche altra atleta ad attaccare, non avevo intenzione di muovermi io per prima. Nella nostra squadra abbiamo atlete molto forti, tra cui Lorena Wiebes che è velocissima. Anch’io sono veloce, ma non quanto lei. Cipressa e Poggio sono due salite che si adattano bene a noi. Se il gruppo che si giocava la vittoria fosse stato numeroso, sarebbe stato perfetto per Lorena, ma in un gruppetto ristretto come oggi posso fare lo sprint anch’io, e sono felice che oggi sia andato tutto per il meglio".

La seconda classificata, Noemi Ruegg, ha detto: "Adoro davvero questa corsa. Il percorso è fatto su misura per me, è perfetto. Dopo il terzo posto dell’anno scorso, è diventata uno dei miei grandi obiettivi. Sono tornata per cercare di salire di nuovo sul podio, o anche fare meglio. È fantastico riuscirci ancora. Arrivare così vicino alla vittoria fa un po’ male, ma devo essere molto felice di questo secondo posto. Sapevo che ci sarebbero stati attacchi sul Poggio per cercare di staccare le velociste. Questi sforzi di uno o due minuti si adattano molto bene a me. Sono andata a sensazione, seguendo il mio istinto ed è andata bene".

La terza classificata, Eleonora Gasparrini, ha dichiarato: "Per me questa è una corsa molto speciale, quindi è altrettanto speciale salire sul podio. È la mia prima volta e devo ringraziare le mie compagne di squadra. Hanno fatto davvero un lavoro straordinario oggi. Sulla Cipressa alcune atlete hanno provato ad attaccare e io ho semplicemente seguito, conservando energie per il Poggio, dove ci sono stati altri attacchi. Su quello più duro ho provato a rientrare e una mia compagna è partita all’attacco. Volevamo essere coperte, anche in discesa. Ho dato tutto nello sprint. È solo il secondo anno della Sanremo Women, è una corsa molto aperta: adatta alle velociste ma con salite selettive. Questo la rende davvero interessante. Probabilmente non ogni anno finirà allo stesso modo".