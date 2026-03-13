 / Ventimiglia Vallecrosia...

Ventimiglia Vallecrosia Bordighera | 13 marzo 2026, 07:50

Maltempo, annullata la passeggiata botanica urbana con Marco Damele: confermato il firmacopie di Liguria Selvatica

L’appuntamento si terrà a Camporosso dalle 16 alle 17.30 con una piccola esposizione di erbe spontanee raccolte in mattinata

Il previsto peggioramento delle condizioni meteo per la giornata di sabato ha portato all’annullamento della passeggiata botanica urbana che era stata programmata insieme a Marco Damele. L’iniziativa avrebbe previsto un percorso dedicato alla scoperta delle erbe spontanee presenti nel contesto cittadino, offrendo ai partecipanti l’opportunità di osservare da vicino alcune specie che crescono negli spazi urbani. Tuttavia, le previsioni meteorologiche non consentono lo svolgimento dell’attività all’aperto.

Rimane invece confermato l’appuntamento con il firmacopie del libro Liguria Selvatica (Antea Edizioni), in programma a Camporosso, in via 2 Giugno, dalle 16 alle 17.30. Durante l’incontro sarà comunque proposta al pubblico una piccola selezione di erbe spontanee, che verranno raccolte nella mattinata e successivamente portate nella sala dei libri. In questo modo chi parteciperà potrà comunque osservare da vicino alcune delle specie che sarebbero state protagoniste della passeggiata.

L’appuntamento diventerà così un momento di incontro e confronto per appassionati di botanica e lettori interessati al tema delle erbe spontanee urbane, con la possibilità di partecipare al firmacopie e di scambiare qualche parola sull’argomento insieme a Marco Damele.

