Ventimiglia celebra le donne tra storia e archeologia: ingresso gratuito e incontri al Museo Girolamo Rossi

In occasione della Festa delle Donne, il Museo Archeologico Girolamo Rossi alla Fortezza dell’Annunziata di Ventimiglia offrirà sabato 7 marzo un ingresso speciale gratuito a tutte le donne, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17. Alle 15.30, sarà possibile partecipare all’iniziativa “Donne nell’antichità: dialogo su alcuni reperti del Museo”, un percorso particolare alla scoperta delle protagoniste della storia antica attraverso i reperti conservati nel museo, con un dialogo immaginario con le antiche romane.

Il secondo appuntamento si terrà martedì 10 marzo alle 16 con la presentazione del volume “Le donne e l’archeologia in Liguria tra ‘800 e ‘900”, edito a Genova lo scorso anno. L’evento è organizzato dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri in collaborazione con il Comune di Ventimiglia, la Direzione Regionale Musei Nazionali della Liguria e il MAR.

Ai saluti istituzionali dell’Assessore alla Cultura Serena Calcopietro, dell’Assessore alle Pari Opportunità Milena Raco e della Consigliera alla Parità Laura Amoretti seguiranno gli interventi della coordinatrice del progetto Giuseppina Schmid e dei rappresentanti degli autori: Daniela Gandolfi (MAR/IISL), Antonella Traverso (Direttrice Area Archeologica Balzi Rossi e Albintimilium), Andrea De Pascale (Servizi Educativi Musei Civici di Genova) e Anna Maria Pastorino, archeologa ligure trasferita a Dusseldorf. L’incontro sarà moderato dalla dott.ssa Sara Chierici della Direzione Regionale Musei Nazionali della Liguria.

L’ingresso a entrambe le iniziative è libero.