Porte Aperte alla Scuola Waldorf di Seborga: visita guidata alle classi e presentazione del percorso formativo

La Scuola Waldorf di Seborga invita tutte le famiglie interessate a partecipare al Porte Aperte, che si terrà sabato 14 marzo dalle 10 nella sede di via Matteotti 15. Sarà un’occasione unica per visitare le classi, conoscere gli insegnanti e ammirare i lavori realizzati dagli alunni. Durante l’incontro, verrà presentato “il piano di studi completo, dalla prima classe elementare alla terza media”, offrendo una panoramica chiara del percorso educativo steineriano.

Per permettere ai genitori di seguire serenamente le spiegazioni, i più piccoli saranno coinvolti in semplici attività creative dedicate a loro. Un’opportunità concreta per entrare nel percorso, scoprirne gli spazi e comprendere da vicino l’offerta didattica e formativa della scuola.