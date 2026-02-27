Sanremo in festa: Piazza Bresca e Piazza Sardi si confermano il ristorante delle star del Teatro Ariston (Foto e video)

Ritorna il Festival e come da tradizione piazza Bresca torna a essere punto di ristoro fondamentale per i cantanti in gara e in generale per gli addetti ai lavori: anche quest'anno, raccontano i ristoratori della zona della movida locale, conduttori, cantanti e tutti i volti che vediamo salire sul palco dell'Ariston scelgono di dividersi tra piazza Bresca e piazza Sardi per i loro pasti, con grande attenzione a un'alimentazione leggera senza però disdegnare i prodotti locali.

"Siamo contenti perchè apprezzano molto i prodotti locali" affermano i ristoratori, sottolineando come una delle richieste più frequenti sia quella del carciofo di Poggio, il gambero di Sanremo, senza disdegnare neanche un assaggio di Sardenaira (rinunciando però all'aglio, come si può immaginare). La scelta, come facile immaginare, va su prodotti light: guardano tutti a una sana alimentazione, con preferenza sulle insalate e la cucina della tradizione.

Tra Achille Lauro, Raf, Masini, Carlo Conti, J-ax (solo per citare alcuni dei protagonisti) "a turno vengono tutti - aggiungono - scegliendo i nostri locali anche per fare qualche serata cantando, dimostrandosi sempre molto simpatici". Un connubio che si rinnova praticamente ogni giorno durante l'intera kermesse.

Nessuna sorpresa rispetto a quanto ci si potesse aspettare: un regime alimentare decisamente rigido per un tour de force che richiede di essere al 100% della condizione per la riuscita migliore della manifestazione. E piazza Bresca, insieme a piazza Sardi, da sempre ritrovo dei volti noti dello spettacolo, si confermano ancora una volta il punto nevralgico per la pausa ristoro dei cantanti, in un connubio che continua di anno in anno.