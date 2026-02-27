 / Eventi

Nel cuore del mercato dei fiori nascono i bouquet del Festival: fino a 50 creazioni al giorno per artisti e ospiti (Video)

Dietro le quinte del Festival di Sanremo, un team di flower designer valorizza la floricoltura locale con migliaia di steli

Dove e come nascono i bouquet del Festival? SanremoNews accende un faro sulla squadra di flowers designer che, ogni giorno, lavora sodo per creare gli omaggi floreali destinati a cantanti e ospiti della gara canora. In un magazzino del mercato dei fiori le abili mani e la creatività della sanremese Jessica Tua, coordinatrice del team, della vincitrice del concorso Bouquet Festival 2026, Giorgia Mozzarelli, e degli altri fioristi impegnati “sfornano” fino a 50 composizioni al giorno, il doppio per la serata di oggi, quella delle cover con i 30 concorrenti affiancati da altri artisti.

Il tutto sotto la regia di Amaie Energia e Servizi, che gestisce il mercato e mette a disposizione i fiori, circa 30 mila steli in tutto. Il direttore Franco Barbagelata e l’assessore alla floricoltura Ester Moscato mettono a fuoco l’importanza dei bouquet per la promozione dei prodotti tipici delle coltivazioni a Sanremo e nel Ponente, sfruttando la straordinaria vetrina festivaliera, la tradizione degli ibridatori, la rete commerciale e il peso specifico del settore sulla bilancia economica di questo territorio.

(Foto e video di Elia Folco)

Gianni Micaletto

