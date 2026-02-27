Selfie, musica e folle in festa: Sanremo esplode con artisti e vip tra piazze, hotel e fan ieri in delirio (Foto)

Samurai Jay, Sal Da Vinci, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini e Belen Rodriguez: per gli appassionati di selfie ed autografi è stata una giornata incredibile, quella di ieri, al Festival di Sanremo. In una città dei fiori e della musica già stracolma e con le strade praticamente impraticabili anche a piedi, gli appassionati della kermesse canora matuziana hanno cantato insieme a Sal Da Vinci in piazza San Siro, ma anche con Samurai Jay di fronte all’hotel Des Paris.

Stesso albergo per ammirare Elettra Lamborghini e Belen Rodriguez, che si sono concesse ai propri fan in delirio per un momento conviviale a base di musica e fotografie. Folle oceaniche di fronte agli alberghi anche solo per vedere per un attimo il proprio cantante e, in alcuni casi, riuscire pure a fotografarlo.

Il Festival di Sanremo, in queste ultime ore un po’ meno amato in televisione, rimane un momento unico per la città e per chi la vive tutta la settimana. Il tutto in attesa degli ultimi due giorni, che regaleranno ancora emozioni e grande divertimento.

(Foto di Ezio Cairoli)