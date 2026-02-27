Fashion Models Group torna a Sanremo: 14ª presenza tra passerelle, eleganza e protagoniste del Festival (Foto)

La Fashion Models Group, fondata e diretta da Luca Rasa e Alessia Fortino, è tornata per la quattordicesima volta a Sanremo in occasione della Settimana del Festival. L’agenzia ha portato in passerella le proprie modelle in alcuni dei luoghi più iconici della città, trasformando il cuore della kermesse in un palcoscenico a cielo aperto dove moda, eleganza e spettacolo si sono fusi in un racconto contemporaneo di stile.

Tra le protagoniste di questa edizione spiccano le Miss Volto Italy 2025, Martina Mazzola e Chiara Anzalone, pronte a rappresentare bellezza e talento durante uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Un’occasione che conferma il legame storico tra Fashion Models Group e il Festival, rafforzando una presenza che negli anni è diventata un punto di riferimento per addetti ai lavori e pubblico.

«Tornare a Sanremo è sempre un’emozione speciale: qui la moda dialoga con la musica e con l’energia della città», spiegano dall’agenzia, sottolineando come questa nuova edizione abbia voluto «celebrare il fascino senza tempo del Festival attraverso volti, passerelle e visioni contemporanee».

(Foto di Cristian Flammia)