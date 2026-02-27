Il Piemonte debutta a Sanremo: turismo, vini e sapori in vetrina al Festival per raccontare il territorio (Foto e Video)

Per la prima volta la Regione Piemonte è protagonista al Festival di Sanremo, non per cantare ma per raccontarsi. A spiegare obiettivi e strategie è l’assessore al Turismo Paolo Bongioanni, intervenuto nel corso della manifestazione. «È un’occasione straordinaria per la visibilità e per i contatti che può permettere di generare», ha sottolineato l’assessore, ricordando come il Piemonte abbia scelto di presentarsi «in modo innovativo», puntando su degustazioni, grandi prodotti tipici e vini d’eccellenza. Al centro del racconto anche la sostenibilità, con auto elettriche a impatto zero impegnate ad animare le vie di Sanremo e ad accompagnare turisti e visitatori.

Durante le giornate sanremesi sono stati proposti assaggi simbolo dell’identità regionale, dalle mele alle nocciole, dal riso al vermouth, fino alla carne di fassona e ai vini dell’Astigiano. In un locale nel cuore della città, il Piemonte ha incontrato operatori della comunicazione, dell’imprenditoria e delle istituzioni, rafforzando relazioni e nuove opportunità. Un capitolo importante riguarda la collaborazione con la Regione Liguria. «Celebriamo l’accordo firmato lo scorso ottobre a Rimini con l’assessore Luca Lombardi per promuovere Alpi e mare insieme», ha spiegato Bongioanni. Un percorso condiviso che farà tappa anche a Padova e all’Eicma di Milano, unendo agroalimentare e turismo outdoor. Sul fronte delle infrastrutture, l’assessore ha definito il nuovo tunnel del Colle di Tenda «una boccata di ossigeno straordinaria» per Limone e per tutto il Sud Piemonte, fondamentale per garantire sicurezza e flussi turistici tra le due regioni.

Alla domanda se questo debutto sia l’inizio di una lunga serie, la risposta è netta: «Assolutamente sì: se il buongiorno si vede dal mattino, abbiamo iniziato bene». Il Piemonte a Sanremo rilancia così la propria immagine nazionale e internazionale, puntando su territorio, sapori e alleanze strategiche. Paolo Bongioanni e la Regione Piemonte hanno accolto nello spazio allestito in via Roma, a pochi passi dal Teatro Ariston, l'assessore al turismo della Liguria Luca Lombardi e il consigliere di maggioranza ligure, Walter Sorriento.