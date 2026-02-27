Generali e Festival di Sanremo, quattro anni insieme: il balconcino iconico simbolo di vicinanza agli italiani (Video)

Da quattro anni Generali è parte integrante del Festival di Sanremo, con una presenza che è diventata riconoscibile quanto amata: il balconcino rosso affacciato sul Teatro Ariston. Un simbolo che, come spiega Massimo Monacelli, va ben oltre la kermesse musicale. «È un simbolo non solo per il Festival, ma di tutti i balconi d’Italia», sottolinea Monacelli, ricordando come la scelta di essere a Sanremo rappresenti la volontà di Generali di essere vicina alle persone, nelle piazze, nelle strade e nei luoghi della vita quotidiana. Un messaggio di presenza e affidabilità, incarnato da una rete capillare di agenti che opera ogni giorno sul territorio.

La collaborazione si fonda su valori condivisi: italianità, tradizione, passione e vicinanza. «Siamo due grandi firme italiane, profondamente legate alle persone», afferma Monacelli, evidenziando come il Festival sia una vetrina unica capace di parlare a milioni di italiani, in presenza e attraverso la televisione. Non manca lo sguardo al futuro: Generali guarda con fiducia alla prosecuzione di questo percorso. «È una presenza per noi molto importante, confidiamo di continuare a camminare insieme», conclude il general manager. Intanto, da appassionato di musica, confessa apprezzamenti e tifo personale, a conferma di un legame autentico con il Festival.

Una collaborazione che, anno dopo anno, rafforza il dialogo tra un grande brand italiano e il suo pubblico, trasformando un balcone in un segno riconoscibile di identità e partecipazione.