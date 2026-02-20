Coldirodi, il Comitato rilancia: "Serve un asilo per la frazione"

la Sala Consigliare di Coldirodi si è riempita di mamme, papà, nonni e bambini per discutere di un tema molto sentito dalla comunità, Argomento la riapertura dell’asilo nido e l’attivazione di una scuola materna nella frazione. Un incontro partecipato e vivace, che ha visto il confronto tra i residenti, il vicesindaco Fulvio Fellegara e alcuni rappresentanti della Fondazione Padre Semeria.

Il Comitato Coldirodi-IN ha ricordato come, già un anno e mezzo fa, avesse presentato al vicesindaco un progetto per riportare nella frazione i servizi educativi per l’infanzia. «La necessità di avere un asilo nido che consenta di tenere i bimbi in paese è fondamentale per non svuotare le classi della nostra scuola primaria – ha ribadito il Direttivo –. Una materna statale permetterebbe a molte famiglie di non doversi rivolgere altrove, evitando difficoltà logistiche e favorendo la continuità scolastica».

Fellegara ha illustrato nel dettaglio l’iter avviato con gli enti competenti, spiegando tempi, passaggi e prospettive. Un percorso complesso ma già avviato, sostenuto anche dalla Fondazione Padre Semeria, da sempre punto di riferimento per la frazione e pronta a collaborare mettendo a disposizione personale e spazi.

Il Comitato ha annunciato che, come passo immediato, avvierà una raccolta firme tra le famiglie di Coldirodi e delle zone limitrofe, così da rafforzare la richiesta e sollecitare con maggiore forza l’apertura della scuola materna in paese.