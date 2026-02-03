Sicurezza e legalità nei locali: al via il corso Cescot per Addetti al Controllo

In un contesto sociale in cui la sicurezza rappresenta un valore importante per la vivibilità e anche il successo delle attività commerciali, Cescot ente di formazione di Confesercenti , annuncia l’avvio di un nuovo corso di formazione per Addetto ai Servizi di Controllo (ASC), figura professionale regolamentata dal D.M. 6 ottobre 2009 che ha istituito un apposito elenco, in ogni Prefettura italiana, nel quale deve essere iscritto il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi.

Le lezioni inizieranno ufficialmente a marzo 2026. Il percorso formativo prevede materie divise in tre aree giuridiche, tecniche e psicologico-sociali, includendo diritto penale, tecniche di primo soccorso e antincendio, mediazione dei conflitti, gestione delle emergenze e collaborazione con le Forze dell’Ordine, basilari per operare con professionalità.

“Spesso ridotta a stereotipi superati – dichiara Sergio Scibilia presidente di Cescot - quella dell’Addetto al Controllo è in realtà una figura professionale altamente qualificata e regolamentata dal Ministero dell’Interno. Non si tratta di semplice sorveglianza, ma di un presidio di legalità capace di prevenire criticità, gestire i flussi e garantire che il divertimento o il consumo avvengano nel pieno rispetto delle regole.

Un addetto preparato, iscritto regolarmente negli elenchi prefettizi, sa come intervenire con professionalità e nel rispetto della privacy, trasformando la percezione di 'controllo' in quella di 'accoglienza sicura'.

“Garantire la sicurezza significa difendere l’economia del nostro territorio” – conclude il Presidente –Un locale sicuro è un locale che lavora meglio e che può contribuire al decoro urbano delle nostre città”. Il valore aggiunto di questo corso è rappresentato dalla direzione tecnico/scientifica di Mauro Bosticco, già Luogotenente Carica Speciale dei Carabinieri e profondo conoscitore delle dinamiche di sicurezza del territorio. La sua partecipazione garantisce un percorso formativo di alto profilo, capace di coniugare il rispetto delle normative vigenti con le esigenze operative quotidiane di chi gestisce un esercizio pubblico.

“La tragedia di Crans Montana ha acceso i riflettori su problematiche che – dichiara Mauro Bosticco - non riguardano solo le inadempienze in materia di sicurezza strutturale di un locale, ma anche quelle che riguardano l’assoluta necessità di un circuito di sicurezza fisico formato da figure professionalmente preparate in grado di garantire la tutela dell’incolumità delle persone ivi presenti in situazioni di rischio ed emergenza, ancor più laddove si vengano a creare condizioni di panico collettivo, allo scopo di evitare che possano trasformarsi in immani tragedie. Per tali motivi si rendono necessarie figure professionalmente preparate, operanti in tali contesti, in grado di garantire sicurezza interagendo in stretta collaborazione con le Forze di Polizia, come la figura di Addetto al Servizio di Controllo.”

Dettagli del corso

Il corso avrà una durata di 90 ore, al 50% erogato tramite piattaforma online, mentre il restante si svolgerà in aula presso la sede formativa di Imperia in via Bonfante, 29.

I requisiti per poter partecipare al corso sono i seguenti:

- maggiore età

- diploma di Scuola Media Inferiore (Licenza media)

- lingua richiesta: italiano

- essere esenti da condanne penali.

Al termine del corso è previsto un test di verifica finale.

Come partecipare

Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento posti.

Per maggiori informazioni su costi, sedi e modalità di adesione, è possibile contattare la sede di Cescot:

· E-email: cescot.imperia@catliguria.it .

· Telefono: 0183 720040 (interno 4).