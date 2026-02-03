Progetta il tuo Spazio con MEGLIOALGE

Con le showroom Meglioalge di Idrocentro di Sanremo i tuoi sogni sono a portata di mano.

Luoghi progettati con cura e passione, dove i pavimenti e i rivestimenti raccontano le vostre emozioni, l’arredobagno interpreta le vostre necessità estetiche e funzionali e il mondo del wellness si fa esperienza reale.

Dal 2023 testimonial d’eccezione per MeglioAlge è la showgirl e conduttrice televisiva Alessia Ventura. La testimonial pubblicitaria è stata scelta in quanto icona di una bellezza italiana raffinata e senza tempo, semplice ed elegante che incarna in pieno l’essenza del marchio.

Meglioalge è la vetrina di Idrocentro dedicata al settore dell’arredo bagno, al Wellness e alla Spa, pavimenti per interni ed esterni, rivestimenti e carte da parati, illuminazione, cucine e serramenti di tutti i migliori brand del mercato offrendo all’interno delle sue sale mostra svariate ambientazioni e una consulenza personalizzata, potendo contare su soluzioni ampie e diversificate riguardo a tutto quello che serve a progettare o ristrutturare sia gli interni che gli spazi outdoor.

Presso le nostre showroom potremmo progettare insieme il tuo Spazio Benessere personale.

Studiamo lo spazio e ridisegnando il ruolo della sauna residenziale, grazie alle molteplici offerte di prodotti possiamo comporre un sistema di wellness integrato, funzionale, ripensare alla doccia convertendola in hammam. Minipiscine e vasche idromassaggio, piccoli mondi di grande benessere, dove immergi il corpo per rilassare la mente. Autentiche oasi di pace in cui vivere con te stesso o da condividere in coppia, con la tua famiglia e i tuoi amici.

Meglioalge collabora con privati per la realizzazione di spazi abitativi di pregio, accompagnando il cliente in ogni fase del progetto e post-vendita. Ogni lavoro viene ideato e sviluppato a partire dalle esigenze del cliente, con il quale instauriamo un rapporto di fiducia, fondamentale per comprendere al meglio ogni desiderio. Proporre i migliori brand del mercato offrendo all’interno delle nostre sale mostra svariate ambientazioni, sempre dando la massima priorità ad una consulenza specializzata e personalizzata, non è che il punto di partenza di ogni soluzione.

Condividiamo i progetti di professionisti del settore, proponendoci come supporto in fase operativa e mettendo a disposizione materiali, spazi, strumenti e competenze. Seguiamo inoltre in modo competente ogni intervento, collaborando con imprese edili e specialisti del settore nella fase di costruzione. Il servizio alla clientela è garantito da una capillare presenza nel territorio che vede la dislocazione di molteplici magazzini, di 36 showroom e di un nuovo sito di vendita on-line dove si possono trovare i prodotti delle migliori marche.

Vi aspettiamo nelle showroom Meglioalge a SANREMO in via Pascoli n° 63, e Meglioalge a SANREMO in via Gioberti n°4, per farvi scoprire non solo cosa facciamo, ma come lo facciamo: con una consulenza attenta, ambientazioni curate e un servizio costruito su misura.

Non uno showroom qualunque: quello giusto al momento giusto, dove la materia incontra l’anima del progetto.

Showroom SANREMO via Pascoli 63:

Per qualsiasi informazione o per fissare una visita, potete contattarci all’indirizzo e-mail expo.sanremo-viapascoli@alge.it o telefonare al numero: Sabina Tel. +39 349 3272094 – Gianluigi +39 345 7004397

Aperto dal martedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00.

Showroom SANREMO via Gioberti:

Per qualsiasi informazione o per fissare una visita, potete contattarci all’indirizzo e-mail

expo.sanremo@alge.it o telefonare al numero: Simonetta Tel. +39 349 3828960

Aperto dal martedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.

(www.meglioalge.it).















