 / Eventi

Eventi | 31 gennaio 2026, 20:03

Festival 2026, Carlo Conti annuncia i duetti della quarta serata

Da Giusy Ferreri a Morgan, passando per Francesca Fagnani, Belen Rodriguez e Claudio Santamaria

Festival 2026, Carlo Conti annuncia i duetti della quarta serata

Dopo l'annuncio dei trenta cantanti che salranno sul palco dell'Ariston in occasione del festival, mancavano solamente i loro nomi per completare il quadro degli artisti in gara: durante l'edizione del Tg1 Carlo cont ha finalmente annunciato i nomi dei duetti della quarta serata della kermesse, che si sfideranno nella prova delle cover.

Queste le coppie in gara con le canzoni scelte:

Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma in Quello che le donne non dicono

Le Bambole di Pezza con Cristina D'Avena in Occhi di Gatto

Chiello con Morgan in Mi sono innamorato di te

Dargen D'Amico con Pupo e Fabrizio Bosso in Su di noi

Dito nella piaga con Tony Pitony in The Lady is a Tramp

Eddie Brock con Fabrizio Moro in Portami via

Elettra Lamborghini con Las Ketchup in Aserejé

Enrico Nigiotti con Alfa in En e Xanax 

Ermal Meta con Dardust in Golden hour

Fedez&Masini con Stjepan Hauser in Meravigliosa creatura

Francesco Renga con Giusy Ferreri in Ragazzo solo, ragazza sola

Fulminacci con Francesca Fagnani in Parole parole

J-Ax con Ligera Country Fam. in E la vita, la vita;

Lda&Aka 7even con Tullio De Piscopo in Andamento lento

Leo Gassmann con Aiello in Era già tutto previsto

Levante con Gaia in I maschi

Luchè con Gianluca Grignani in Falco a metà

Malika Ayane con Claudio Santamaria in Mi sei scoppiato dentro al cuore

Mara Sattei con Mecna in L'ultimo bacio

Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas in Il mondo

Michele Bravi con Fiorella Mannoia in Domani è un altro giorno

Nayt con Joan Thiele in La canzone dell'amore perduto

Patty Pravo con Timofej Andrijashenko in Ti lascio una canzone

Raf con The Kolors in The Riddle

Sal Da Vinci con Michele Zarrillo in Cinque giorni

Samurai Jay con Belen Rodriguez e Roy Paci in Baila Morena

Sayf con Alex Britti e Mario Biondi in Hit the Road Jack

Serena Brancale con Gregory Porter e Delia in Besame Mucho

Tommaso Paradiso con gli Stadio in L'ultima luna

Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band in Vita.

Elia Folco

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium