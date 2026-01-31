Festival 2026, Carlo Conti annuncia i duetti della quarta serata

Dopo l'annuncio dei trenta cantanti che salranno sul palco dell'Ariston in occasione del festival, mancavano solamente i loro nomi per completare il quadro degli artisti in gara: durante l'edizione del Tg1 Carlo cont ha finalmente annunciato i nomi dei duetti della quarta serata della kermesse, che si sfideranno nella prova delle cover.
Queste le coppie in gara con le canzoni scelte:
Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma in Quello che le donne non dicono
Le Bambole di Pezza con Cristina D'Avena in Occhi di Gatto
Chiello con Morgan in Mi sono innamorato di te
Dargen D'Amico con Pupo e Fabrizio Bosso in Su di noi
Dito nella piaga con Tony Pitony in The Lady is a Tramp
Eddie Brock con Fabrizio Moro in Portami via
Elettra Lamborghini con Las Ketchup in Aserejé
Enrico Nigiotti con Alfa in En e Xanax
Ermal Meta con Dardust in Golden hour
Fedez&Masini con Stjepan Hauser in Meravigliosa creatura
Francesco Renga con Giusy Ferreri in Ragazzo solo, ragazza sola
Fulminacci con Francesca Fagnani in Parole parole
J-Ax con Ligera Country Fam. in E la vita, la vita;
Lda&Aka 7even con Tullio De Piscopo in Andamento lento
Leo Gassmann con Aiello in Era già tutto previsto
Levante con Gaia in I maschi
Luchè con Gianluca Grignani in Falco a metà
Malika Ayane con Claudio Santamaria in Mi sei scoppiato dentro al cuore
Mara Sattei con Mecna in L'ultimo bacio
Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas in Il mondo
Michele Bravi con Fiorella Mannoia in Domani è un altro giorno
Nayt con Joan Thiele in La canzone dell'amore perduto
Patty Pravo con Timofej Andrijashenko in Ti lascio una canzone
Raf con The Kolors in The Riddle
Sal Da Vinci con Michele Zarrillo in Cinque giorni
Samurai Jay con Belen Rodriguez e Roy Paci in Baila Morena
Sayf con Alex Britti e Mario Biondi in Hit the Road Jack
Serena Brancale con Gregory Porter e Delia in Besame Mucho
Tommaso Paradiso con gli Stadio in L'ultima luna
Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band in Vita.