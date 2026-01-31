Ultimo weekend di gennaio tra Candelora, libri e palcoscenico: la provincia di Imperia si racconta tra borghi, teatri e piazze

L’ultimo weekend di gennaio, tra sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio, il Ponente ligure si accende di appuntamenti che uniscono tradizione, cultura e socialità. Il cuore simbolico di queste giornate è a San Bartolomeo al Mare, dove domenica 1° febbraio, dalle 8.30 alle 19, torna la Fiera della Candelora – Arti & Sapori della Rovere, 25ª edizione di una manifestazione che trasforma il paese in un percorso diffuso tra eccellenze del territorio, profumi di cucina, artigianato e street food. Un rito collettivo che proseguirà fino al 3 febbraio e che ogni anno richiama migliaia di visitatori.

Il sabato pomeriggio, 31 gennaio, il filo della cultura si sposta a Cervo, dove alle 17, all’Oratorio di Santa Caterina, la rassegna “Cervo in blu d’inchiostro” ospita Tiziana Ferrario, giornalista del Tg1 e scrittrice, per la presentazione di “Anna K. Il romanzo della straordinaria vita di Anna Kuliscioff”. Un incontro che intreccia storia, politica e biografie femminili, in dialogo con la docente Patrizia Milanese.

La giornata si chiude a Imperia, dove sabato 31 gennaio alle 21 e poi di nuovo domenica 1° febbraio alle 16.30, il Teatro Cavour ospita “Gli Innamorati” di Carlo Goldoni, con Claudio Casadio, Valentina Carli e un nutrito cast. Un classico che torna in scena nella Stagione 2025/26 e che, con il suo gioco di gelosie, fragilità e passioni, offre al pubblico un ritratto ancora attuale dei rapporti umani.

Spettacoli teatrali

Il teatro è uno dei protagonisti del weekend. Oltre a “Gli Innamorati” al Cavour di Imperia, che occupa la prima serata di sabato 31 gennaio e il pomeriggio di domenica 1° febbraio, la scena si allarga anche ad altri palcoscenici. A San Lorenzo al Mare, domenica 1° febbraio alle 16, il Teatro dell’Albero propone lo spettacolo per famiglie “Serenomonster – Agenzia Spaventi”, nell’ambito della rassegna “A Teatro per Merenda con mamma e papà”, trasformando il pomeriggio in un momento condiviso tra bambini e genitori.

A Ventimiglia, sempre domenica 1° febbraio alle 18, il Teatro Comunale ospita per la rassegna “Sipario d’Autore” il viaggio teatrale di Enrico Galiano, “Sei un mito! Scopri chi sei attraverso i miti greci”, che usa le storie dell’antichità per parlare di talenti e identità personali, in un dialogo diretto con il pubblico.

Concerti e musica

La musica attraversa il weekend con linguaggi diversi. A Sanremo, sabato 31 gennaio alle 17, l’Ex Oratorio di Santa Brigida nel centro storico ospita un nuovo appuntamento del Festival di Musica Barocca: il concerto “Il Barocco (quasi) senza Vivaldi”, con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Fabrizio Callai e Chiara Venturini al flauto, in un programma che esplora pagine meno consuete del repertorio barocco.

A Imperia, sempre sabato 31 gennaio ma nel pomeriggio, alle 16.30, la Libreria Ragazzi di via Amendola a Oneglia accoglie la lezione-concerto “Non solo danze”, con Davide Calvini (clarinetto) e Manuel Merlo (chitarra), nell’ambito della rassegna “Percorsi sonori: la grande musica suonata e spiegata”. Un’occasione per ascoltare e al tempo stesso comprendere meglio i brani proposti.

La domenica, 1° febbraio, la musica cambia ritmo e atmosfera: al Grand Hotel des Anglais di Sanremo, dalle 16 alle 21, va in scena “Milonga Palace Sanremo”, un pomeriggio dedicato al tango argentino con una lezione tenuta da Carina D’Alvia ed Hernand Gerez e, a seguire, selezione di musica argentina per gli appassionati di pista.

Eventi per bambini e famiglie

Il weekend offre anche diversi appuntamenti pensati per i più piccoli e per le famiglie. A Sanremo, sabato 31 gennaio alle 11, la Biblioteca civica ospita la Caccia al Tesoro Letterario nell’ambito della rassegna “Emozioni, Affetti e Colori nel Mondo”, rivolta ai bambini dai 7 ai 10 anni: un percorso tra libri ed emozioni, dalla rabbia alla felicità, per imparare a riconoscerle e raccontarle.

A San Lorenzo al Mare, come già ricordato, domenica 1° febbraio alle 16 il Teatro dell’Albero propone “Serenomonster – Agenzia Spaventi”, uno spettacolo che gioca con paure e risate, pensato per coinvolgere bambini e genitori insieme. Anche la Fiera della Candelora a San Bartolomeo al Mare, domenica 1° febbraio, con le sue bancarelle, i profumi di cucina e le proposte di artigianato, diventa di fatto un grande spazio all’aperto a misura di famiglia.

Sport e tempo libero

Per chi vive il weekend attraverso il movimento, non mancano le occasioni. A Vallecrosia, sabato 31 gennaio, dalle 9 alle 20, la Festa di Don Bosco anima la giornata con un torneo di calcio, l’ordinazione presbiterale di tre nuovi sacerdoti alla presenza del vescovo Antonio Suetta, un torneo di Beyblade X nel pomeriggio, giochi in cortile, animazione, la Santa Messa alle 18 e, a chiudere, una pizza solidale alle 19.30 nei locali dei Salesiani Don Bosco.

A Ospedaletti, sempre sabato 31 gennaio dalle 14 alle 16, il Palazzetto dello Sport di via Isnart ospita lo “Sparring Day & Collegiale”, dedicato alle discipline da combattimento K1, Muay Thai, Boxe e MMA, aperto ad atleti e atlete di tutte le età e livelli, con ingresso libero e iscrizione gratuita.

Incontri culturali e ricorrenze

Oltre alla presentazione di Tiziana Ferrario a Cervo, il territorio propone altri momenti di approfondimento e memoria. A Ventimiglia, sabato 31 gennaio alle 16, il Chiostro di Sant’Agostino diventa il luogo della festa per gli 80 anni de “La Voce Intemelia”, il giornale mensile dell’estremo Ponente fondato da Emilio Azaretti nel 1946. Una mostra, letture, poesie, canzoni, ricordi e una “merenda ventemigliusa” accompagnata dal concerto del coro Cheli de Campurussu, diretto dal maestro Carmine Buono, ripercorrono la storia di una testata che ha raccontato il territorio per decenni.

Giochi e tornei

Infine, l’entroterra offre un appuntamento dedicato al gioco intelligente e alla socialità. A Camporosso, domenica 1° febbraio, dalle 10 alle 17.30, il Circolo pensionati di via Puccini ospita un torneo di scacchi su sei turni, con partite da 15 minuti, aperto a grandi e piccini e organizzato dall’Associazione pensionati di Camporosso e dall’ASD Scacchi Sanremo “Nenad Suava”. Un modo diverso di vivere la domenica, tra concentrazione, sfide e incontri.

Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

Gli eventi della Costa Azzurra

Gli eventi della Provincia di Savona

Gli eventi della Provincia di Cuneo