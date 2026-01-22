Floriseum, via al bando per il locale al primo piano: concessione biennale rinnovabile nel Parco di Villa Ormond

La Giunta comunale di Sanremo ha approvato l’atto di indirizzo per l’avvio di una procedura a evidenza pubblica finalizzata all’affidamento in concessione del locale situato al primo piano del Museo del Fiore Floriseum, all’interno della Palazzina Winter nel Parco di Villa Ormond. Il provvedimento si rende necessario a seguito della scadenza, al 31 dicembre scorso, della concessione temporanea del locale, utilizzato negli ultimi mesi dall’Associazione Nazionale Commercianti Esportatori Fiori (ANCEF), e rientra nella strategia dell’Amministrazione comunale di valorizzare gli spazi del Floriseum come centro di promozione della cultura florovivaistica, locale e non solo.

La concessione prevista dal bando avrà una durata di due anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio. Il canone mensile posto a base d’asta resterà invariato rispetto alla precedente concessione temporanea e ammonta a 316,83 euro oltre IVA, importo calcolato sulla base dei valori OMI. In attesa dell’espletamento della procedura pubblica, la Giunta ha inoltre stabilito di consentire ad ANCEF di proseguire temporaneamente l’occupazione del locale, alle stesse condizioni economiche già applicate, fino all’affidamento definitivo al nuovo concessionario.