Sanremo protagonista di uno spot pubblicitario top secret firmato Twister Film (Foto)

Sanremo torna sotto i riflettori anche dal punto di vista pubblicitario. Questa mattina la città dei fiori è stata infatti scelta come set per uno spot pubblicitario realizzato dalla società Twister Film. Il contenuto della campagna resta al momento top secret, ma le riprese non sono passate inosservate a residenti e turisti.

La troupe ha lavorato in alcune delle zone più caratteristiche del centro cittadino: le telecamere hanno girato lungo via Mameli, per poi spostarsi in piazza Muccioli e nei pressi della statua della Primavera, confermando ancora una volta l’appeal scenografico di Sanremo. Un segnale ulteriore della crescente attrattività della città, soprattutto in un periodo strategico come quello che precede il Festival della Canzone Italiana. A poco più di un mese dall’inizio della kermesse, Sanremo comincia infatti a respirare la tipica atmosfera che accompagna l’evento, e non è escluso che lo spot possa essere legato proprio al Festival o al clima che lo circonda.

Twister Film è una casa di produzione con sedi a Roma, Milano e Torino, specializzata nella realizzazione di spot pubblicitari, programmi televisivi, film e documentari per il cinema e la televisione. Da anni (si legge sulla home page del loro sito) Twister Film lavora anche con i principali broadcaster italiani, in particolare con la Rai, per la quale ha prodotto format e docuserie di successo. Tra le produzioni più recenti spicca lo spot Alfa Romeo con protagonista la tennista Jasmine Paolini.

Ancora una volta, dunque, Sanremo si conferma non solo capitale della musica, ma anche location sempre più apprezzata dal mondo della comunicazione e dell’audiovisivo.