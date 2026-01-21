Sanremo: crolla pino in piazza San Bernardo, il Comitato Pat chiede prevenzione e tutela del patrimonio arboreo

In seguito sl crollo di un ramo di pino domestico in piazza San Bernardo a Sanremo e ai noti problemi legati al sollevamento delle pavimentazioni causato dalle radici, il Comitato Pat di Sanremo ha inviato una lettera all’URP del Comune per ribadire la necessità di un’azione puntuale e responsabile.

Il Comitato si dice concorde sull’urgenza di verifiche approfondite nelle situazioni già oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini e auspica che gli Organi competenti affidino l’incarico a un tecnico con comprovata esperienza nella conservazione del patrimonio arboreo, definendo tempi rapidi per l’avvio di una programmazione degli interventi necessari. Secondo il Comitato, è inoltre opportuno aprire una discussione più ampia sulle condizioni delle essenze arboree in ambito urbano, spesso compromesse dal mancato rispetto delle corrette condizioni di vita e crescita. Una gestione inadeguata, sottolineano, porta a una ingiusta “colpevolizzazione” degli alberi, estendendo problemi specifici e fisiologici all’intera presenza di una specie in città.

La lettera evidenzia come le pavimentazioni possano essere ripensate con metodologie e materiali in grado di garantire la coesistenza nel tempo degli apparati radicali, e come i crolli possano essere evitati attraverso monitoraggi costanti e cure mirate, basate sulla conoscenza delle caratteristiche fisiologiche delle diverse specie. Infine, il Comitato Pat ribadisce che la sicurezza urbana nasce dalla prevenzione, attraverso l’impegno continuo dell’Amministrazione nella cura del verde. Eventi improvvisi, spiegano, richiedono interventi specifici e immediati, non la distruzione indiscriminata di un patrimonio arboreo storico, ritenuto inestimabile dal punto di vista paesaggistico e ambientale.