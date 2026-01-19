Sanremo: rami di un pino cadono in piazza San Bernardo per il vento, furgone colpito, paura tra i residenti (Foto)

E’ andata bene, ma la segnalazione era arrivata già nei mesi scorsi, sulla pericolosità dei pini marittimi di piazza San Bernardo. Stiamo parlando di alcuni grossi rami che, sferzati dal forte vento che sta soffiando da diverse ore sulla nostra provincia, ha provocato la loro caduta nella piazzetta a ridosso del quartiere del Polo Nordo.

Il ramo è caduto su un furgone e, fortunatamente non in testa a qualche passante. Molti sono stati i residenti a segnalare la pericolosità dei pini marittimi della zona: “Si continuano a sottovalutare i danni che provocano alla pavimentazione della piazza e alle auto ma, come poteva accadere in questo caso, anche ai pericoli per chi transita a piedi nella zona. Sempre sperando che oltre alle numerose cadute per gli avvallamenti non si verifichi qualche incidente mortale”.

I residenti, dopo l’accaduto delle ultime ore, si augurano che si svolga un sopralluogo per verificare la stabilità degli alberi presenti.