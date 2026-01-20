Vallecrosia, lavori in via don Bosco. Perri: "Emerso un imprevisto tecnico"

Spunta un imprevisto tecnico nel cantiere in via Don Bosco a Vallecrosia e così non è stato possibile riaprire il primo tratto della via, come era stato inizialmente previsto, al fine di consentire l’accesso al parcheggio messo a disposizione dai Salesiani.

"Desidero scusarmi, come primo cittadino personalmente e a nome dell'assessore ai lavori pubblici Cristian Quesada, per il disagio arrecato e informare i cittadini che, contrariamente a quanto previsto, la strada interessata dai lavori non potrà essere riaperta nei tempi inizialmente comunicati" - comunica il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri per informare i cittadini - "Durante le operazioni di scavo è, infatti, emerso un imprevisto tecnico, ben visibile anche nella foto: la presenza di una tubazione del gas che, solo dopo l’apertura del cantiere, si è potuto accertare essere da spostare, al fine di consentire il corretto passaggio della nuova canalizzazione per la raccolta delle acque".

"L’intervento di spostamento della tubazione sarà effettuato venerdì mattina. Subito dopo si procederà alla chiusura dello scavo, così da poter ripristinare la strada entro la data di fine lavori prevista, se non interverranno ulteriori complicazioni" - afferma il primo cittadino - "Purtroppo, a causa di questo ritardo, il parcheggio dei Salesiani non potrà essere utilizzato secondo il cronoprogramma iniziale almeno fino a martedì".

"Comprendiamo pienamente i disagi che questa situazione comporta" - dichiara Perri - "Tuttavia l’Amministrazione ci tiene a informare costantemente la cittadinanza sull’andamento dei lavori, con la massima trasparenza. E' corretto e rispettoso tenere sempre informati i cittadini. Grazie per la comprensione e collaborazione. Ancora una volta, ci scusiamo per il disagio".