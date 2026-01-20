Festa di San Sebastiano, Camporosso pianta un albero per ogni bambino nato nel 2025 (Foto)

Camporosso pianta un albero per ogni bambino nato nel 2025 in occasione della festa di San Sebastiano, patrono del paese.

"Oggi è il giorno del patrono di Camporosso, buona festa di San Sebastiano a tutti" - dice il sindaco Davide Gibelli - "In una giornata così carica di significato abbiamo scelto di compiere un gesto semplice ma profondamente simbolico, piantare un albero per ogni bambino nato nel 2025".

"Sono 35 nuovi alberi che si aggiungono a un cammino iniziato sette anni fa e che oggi conta oltre 300 alberi, tutti testimoni di una comunità che cresce, respira e guarda avanti" - fa sapere Gibelli - "A questi bambini dedichiamo questo dono vivo, con la certezza che piantare un albero significhi credere nel futuro, coltivare speranza e prendersi cura del domani".

"Quest’anno gli alberi hanno messo radici nel parco di Bigauda e ognuno porta il nome di un bambino. Un segno di appartenenza, di amore e di continuità tra le generazioni" - dichiara il primo cittadino - "Un pensiero che cresce insieme a loro, anno dopo anno, radice dopo radice".