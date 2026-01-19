Dal Ponente ligure arriva un appello che parla di sensibilità, inclusione e ascolto. Mattia Villardita, il volontario conosciuto in tutta Italia per il suo impegno accanto ai bambini e ai ragazzi con disabilità, ha realizzato un video per sostenere il desiderio di un giovane disabile che sogna di partecipare al Festival di Sanremo e raccontare la propria storia. Un invito semplice ma potente, rivolto a Carlo Conti e alla macchina del Festival: trasformare il palcoscenico più famoso d’Italia in un luogo capace di dare spazio anche a chi ogni giorno affronta sfide silenziose, ma straordinarie.
In Breve
lunedì 19 gennaio
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Attualità
Attualità
Sanità
Attualità | 19 gennaio 2026, 13:27
L’appello dello Spiderman italiano Mattia Villardita per un giovane disabile: “Portiamo la sua voce al Festival di Sanremo”
Il volontario ligure, noto per il suo impegno accanto ai ragazzi fragili, realizza un video per chiedere che il messaggio del giovane arrivi a Carlo Conti: un invito a fare del Festival anche un palco di inclusione
Dal Ponente ligure arriva un appello che parla di sensibilità, inclusione e ascolto. Mattia Villardita, il volontario conosciuto in tutta Italia per il suo impegno accanto ai bambini e ai ragazzi con disabilità, ha realizzato un video per sostenere il desiderio di un giovane disabile che sogna di partecipare al Festival di Sanremo e raccontare la propria storia. Un invito semplice ma potente, rivolto a Carlo Conti e alla macchina del Festival: trasformare il palcoscenico più famoso d’Italia in un luogo capace di dare spazio anche a chi ogni giorno affronta sfide silenziose, ma straordinarie.
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?