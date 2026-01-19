L’appello dello Spiderman italiano Mattia Villardita per un giovane disabile: “Portiamo la sua voce al Festival di Sanremo”

Dal Ponente ligure arriva un appello che parla di sensibilità, inclusione e ascolto. Mattia Villardita, il volontario conosciuto in tutta Italia per il suo impegno accanto ai bambini e ai ragazzi con disabilità, ha realizzato un video per sostenere il desiderio di un giovane disabile che sogna di partecipare al Festival di Sanremo e raccontare la propria storia. Un invito semplice ma potente, rivolto a Carlo Conti e alla macchina del Festival: trasformare il palcoscenico più famoso d’Italia in un luogo capace di dare spazio anche a chi ogni giorno affronta sfide silenziose, ma straordinarie.

