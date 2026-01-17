Asl1 a Pigna per attività informative e screening per la cittadinanza (Foto)

Ripartono gli appuntamenti dedicati alla prevenzione sul territorio. Nella settimana dal 19 al 23 gennaio, operatori dell'Asl del Dipartimento di Prevenzione saranno a Pigna per informare, sensibilizzare e facilitare gli abitanti ad aderire ai programmi gratuiti di screening. Oltre 200 cittadini troveranno nella buca delle lettere una lettera di invito personalizzata per effettuare, a seconda della periodicità o età, la mammografia (per la prevenzione del tumore del seno), o una provetta per la ricerca del sangue occulto delle feci (per la prevenzione del tumore del colon retto). Dal 19 gennaio, quindi, per le vie del paese, il personale sanitario, munito di cartellino, sarà a disposizione della popolazione per rispondere alle domande e portare un messaggio di salute.

A seguire, poi, venerdì 23 gennaio dalle 10:30 alle 13:30 presso i locali della scuola secondaria di 1º grado di Pigna, si conclude la settimana con una doppia iniziativa: i veterinari Asl parleranno agli studenti e studentesse su come interagire correttamente con gli animali. Inoltre insieme al personale sanitario della promozione della salute e del 118, si metteranno in pratica le manovre di primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare. E sempre il 23 gennaio dalle 10:30 alle 13:30 presso la sala consiliare del Comune sarà allestito un punto informativo per la cittadinanza e il personale sanitario sarà presente per assistere, informare e prenotare esami mammografici, pap test o ritirare le provette per la ricerca del sangue occulto nelle feci (inserite nelle lettere di invito già imbucate a partire da lunedì 19).

"Queste iniziative di vicinanza e territorialità sono essenziali, per garantire equità di cure ed assistenza alla nostra popolazione sempre più fragile e anziana. La salute si costruisce con momenti di educazione scolastica, di comunità, di crescita personale partendo da efficaci sistemi di prevenzione" - dice il coordinatore di Asl1 Marino Anfosso - "Crediamo che questa iniziativa possa aiutare la salute dei cittadini del nostro territorio".

"Ringrazio il sindaco di Pigna per il supporto che ci ha dato per realizzare questa iniziativa" - commenta il Sferrazzo Francesco, direttore della Promozione della Salute - "Per noi è importantissimo mettere la faccia in tutto quello che facciamo e crediamo sia utile e necessario per la salute della comunità. A Pigna, oltre 200 cittadini nel 2026 hanno diritto ad avere esami di controllo gratuiti, indolori che possono realmente salvare la vita. È un'occasione da non perdere, per noi e i nostri familiari. Sono ancora troppe le diagnosi tardive e le malattie evitabili. Con gesti semplici, ma efficaci possiamo mantenerci in buona salute e intercettare anche una malattia ai suoi inizi. Così la cura e la guarigione saranno più veloci e facili. Allora perché aspettare? Meno stress è la Asl che viene da te. Vi aspettiamo venerdì 23".

Infine, Valentina Pizzo, responsabile screening oncologici, aggiunge: "Lo screening del colon retto prevede l'esecuzione gratuita del test della ricerca del sangue occulto nelle feci, ogni 2 anni, fino al compimento di 74 anni. E' un test semplice, facile, che si effettua comodamente in casa e può salvare la vita! Grazie a questa iniziativa, a partire dal 19 gennaio la popolazione avente diritto riceverà a casa la lettera con la provetta che serve per effettuare il test. Non serve l'impegnativa del curante. La restituzione della provetta può avvenire recandosi venerdì 23 gennaio dalle 10,30 alle 13,30 presso la sala del consiglio del Comune di Pigna, oppure nelle sedi elencate nella lettera. L'esito sarà spedito comodamente presso la propria abitazione. Per ulteriori informazioni a riguardo ricordo di chiamare il centro screening 0184-536801".