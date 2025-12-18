 / Attualità

Attualità | 18 dicembre 2025, 15:14

Vallecrosia, scambio di auguri natalizi: serata conviviale per il personale della farmacia Goso (Foto)

Grande festa in un clima di cordialità e partecipazione

Scambio di auguri tra i dipendenti della farmacia Goso a Vallecrosia. Ieri sera il personale si è ritrovato al Cavetu di Bordighera per festeggiare insieme e farsi gli auguri di Natale in vista delle festività natalizie.

Un momento conviviale in un clima di cordialità e partecipazione che ha riunito il dottor Alessandro Goso, il personale della farmacia ma anche dottori e cari amici, come Patrizia Bottiglieri, dama al merito dei Savoia.

Un'occasione per augurarsi reciprocamente "buon Natale e un sereno anno nuovo".

Elisa Colli

