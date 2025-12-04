Vigili del Fuoco in festa per Santa Barbara, gli auguri di Berrino: "Orgoglio della Liguria"

Oggi, 4 dicembre, si celebra Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco e simbolo di coraggio e protezione. In questa occasione, l’assessore regionale Gianni Berrino ha voluto rivolgere un messaggio di stima e gratitudine agli appartenenti al Corpo, definendoli “orgoglio della Liguria” per il loro impegno quotidiano al servizio della comunità.

Gli auguri sottolineano il valore del lavoro svolto dai Vigili del Fuoco, che con sacrificio e professionalità affrontano emergenze di ogni tipo: dagli incendi boschivi alle calamità naturali, dai salvataggi di vite umane alle attività di prevenzione. Ogni intervento rappresenta un esempio di dedizione e di amore per il territorio.

“Che Santa Barbara vi protegga sempre e vi dia la forza di continuare a fare il vostro lavoro con la stessa passione e dedizione” è il messaggio che accompagna la celebrazione, trasformando la ricorrenza in un tributo civile e morale a un Corpo che incarna i valori di sicurezza, solidarietà e protezione.