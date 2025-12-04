Regione, rifinanziato il Patto per il lavoro nel turismo: soddisfatte tutte le richieste delle imprese

La Giunta regionale della Liguria ha approvato un rifinanziamento dell'edizione 2025 del Patto per il lavoro nel turismo per ulteriori 3,5 milioni di euro a valere su risorse afferenti al PR FSE+ 2021-2027 per l'erogazione dei bonus assunzionali rivolti alle imprese turistiche.

La proposta è stata presentata dagli assessori al Turismo Luca Lombardi, al Lavoro Simona Ferro e alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola. Questo rifinanziamento, che va a sommarsi alla dotazione iniziale di 5 milioni di euro, permetterà di soddisfare tutte le richieste ricevute.

“Il Patto per il lavoro nel turismo dimostra di essere uno strumento fondamentale per garantire stabilità occupazionale, destagionalizzazione e servizi di alta qualità in linea con il nuovo modo di fare turismo e con le esigenze delle imprese liguri – dichiarano gli assessori Lombardi, Ferro e Scajola - per l’edizione di quest’anno abbiamo ricevuto circa 2.500 richieste, di cui 270 per assunzioni a tempo indeterminato, con un incremento del 21% rispetto al 2024: ciò conferma la validità di una misura capace di evolversi nel tempo dato che dal 2018 ha sostenuto oltre 17mila contratti. Grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo, anche quest’anno, arriviamo a stanziare 8,5 milioni di euro complessivi supportando così, in maniera davvero significativa, sia i datori di lavoro sia gli stessi occupati”.