Gli auguri del SAPPE provinciale ai Vigili del Fuoco per Santa Barbara

Oggi, 4 dicembre, si celebra Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco. In occasione di questa ricorrenza, il Segretario Provinciale del SAPPE (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria) di Imperia e Sanremo, Giangrande Giuseppe, ha rivolto un messaggio di stima e apprezzamento a tutti gli appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco.

Il SAPPE, a nome della segreteria provinciale e dei poliziotti penitenziari del territorio, ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro svolto dai Vigili del Fuoco, ricordando le innumerevoli occasioni in cui, con coraggio e spirito di sacrificio, si sono prodigati in interventi che hanno portato al salvataggio di vite umane e alla difesa dell’ambiente e del territorio.

Non mancano i riferimenti agli interventi durante gli incendi che hanno devastato il patrimonio boschivo nazionale, così come alle calamità naturali che hanno colpito il Paese: emergenze neve, terremoti e alluvioni. In tutte queste circostanze, i Vigili del Fuoco hanno dimostrato professionalità e dedizione, diventando un punto di riferimento insostituibile per la sicurezza dei cittadini.

Il messaggio del SAPPE ribadisce inoltre l’auspicio che la collaborazione tra Vigili del Fuoco e forze dell’ordine possa rafforzarsi sempre più, affinché la difesa e la salvaguardia del territorio e della popolazione diventino obiettivi sempre più concreti e raggiungibili.

“Rivolgiamo ai Vigili del Fuoco i nostri più fraterni auguri e buon lavoro” conclude Giangrande Giuseppe, Segretario Provinciale SAPPE Imperia/Sanremo, in un messaggio che testimonia la vicinanza e la gratitudine di tutta la comunità penitenziaria verso chi, ogni giorno, mette a rischio la propria vita per proteggere quella degli altri.