 / Attualità

Attualità | 03 dicembre 2025, 10:48

Ventimiglia, nuovo mezzo di soccorso per la Cri: cerimonia di inaugurazione a Torri

In programma saluti, benedizione del mezzo e rinfresco

Foto d'archivio

Foto d'archivio

Nuovo mezzo di soccorso per la Croce Rossa Italiana - comitato di Ventimiglia. La cerimonia di inaugurazione è prevista sabato 6 dicembre in piazza Caduti della Libertà a Torri, località di Ventimiglia.

Il programma prevede alle 14.30 saluto ai presenti e alle autorità, alle 15 la benedizione del mezzo da parte del parroco di Torri e verso le 15.45 un rinfresco.

Sabato prossimo la comunità si riunirà, perciò, per accogliere il nuovo veicolo adibito al soccorso e al trasporto di feriti, ammalati e infortunati.

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium