Ventimiglia, nuovo mezzo di soccorso per la Cri: cerimonia di inaugurazione a Torri

Nuovo mezzo di soccorso per la Croce Rossa Italiana - comitato di Ventimiglia. La cerimonia di inaugurazione è prevista sabato 6 dicembre in piazza Caduti della Libertà a Torri, località di Ventimiglia.
Il programma prevede alle 14.30 saluto ai presenti e alle autorità, alle 15 la benedizione del mezzo da parte del parroco di Torri e verso le 15.45 un rinfresco.
Sabato prossimo la comunità si riunirà, perciò, per accogliere il nuovo veicolo adibito al soccorso e al trasporto di feriti, ammalati e infortunati.