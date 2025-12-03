Ventimiglia, definito il nuovo regolamento su incentivi e fondo generale per il trattamento accessorio del personale

Definito il nuovo regolamento sugli incentivi e il fondo per il trattamento accessorio del personale. Nella giornata odierna il comune di Ventimiglia ha, infatti, riunito la delegazione trattante, composta dalla parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative, per proseguire il percorso di aggiornamento degli strumenti contrattuali interni.

"L’incontro si è svolto in un clima di piena collaborazione e ha portato alla definizione del nuovo regolamento sugli incentivi e del fondo generale per il trattamento accessorio del personale" - fa sapere l'Amministrazione Di Muro - "L’accordo raggiunto rappresenta un risultato di grande rilievo per l’ente, frutto di un lavoro condiviso, approfondito e orientato al miglioramento complessivo dell’organizzazione. Tutte le sigle sindacali hanno espresso ampia e sincera soddisfazione per il punto di arrivo, riconoscendo la qualità del confronto, la disponibilità dimostrata dall’Amministrazione e la volontà di costruire un quadro regolamentare moderno, trasparente e funzionale alle esigenze del personale".