Ventimiglia, definito il nuovo regolamento su incentivi e fondo generale per il trattamento accessorio del personale

Definito il nuovo regolamento sugli incentivi e il fondo per il trattamento accessorio del personale. Nella giornata odierna il comune di Ventimiglia ha, infatti, riunito la delegazione trattante, composta dalla parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative, per proseguire il percorso di aggiornamento degli strumenti contrattuali interni.
"L’incontro si è svolto in un clima di piena collaborazione e ha portato alla definizione del nuovo regolamento sugli incentivi e del fondo generale per il trattamento accessorio del personale" - fa sapere l'Amministrazione Di Muro - "L’accordo raggiunto rappresenta un risultato di grande rilievo per l’ente, frutto di un lavoro condiviso, approfondito e orientato al miglioramento complessivo dell’organizzazione. Tutte le sigle sindacali hanno espresso ampia e sincera soddisfazione per il punto di arrivo, riconoscendo la qualità del confronto, la disponibilità dimostrata dall’Amministrazione e la volontà di costruire un quadro regolamentare moderno, trasparente e funzionale alle esigenze del personale".
"Il nuovo regolamento sugli incentivi mira a valorizzare l’impegno dei dipendenti, premiando le prestazioni di particolare rilevanza e incentivando l’efficienza dei processi amministrativi" - sottolinea - "Parallelamente, la definizione del fondo per il trattamento accessorio consente di assicurare una gestione chiara, sostenibile e coerente delle risorse destinate alle indennità e alle premialità, garantendo un’applicazione uniforme delle disposizioni contrattuali".
L’Amministrazione comunale esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto, che "rappresenta un ulteriore passo avanti nella costruzione di un rapporto solido e collaborativo con tutto il personale. La piena condivisione raggiunta con le organizzazioni sindacali dimostra la considerazione che l’ente nutre nei confronti dei propri dipendenti, riconoscendone il ruolo fondamentale per il buon funzionamento della macchina comunale e per la qualità dei servizi offerti alla città".